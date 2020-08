von Werner Probst

Oberwihl (pro). Die Oberwihler Hexegugger gehen mit einem veränderten Vorstandsteam in das neue Vereinsjahr. Peter Kaiser wurde bei den Wahlen als Vorsitzender im Amt bestätigt. Als Schriftführerin erhielt Marina Schöneck erneut das Vertrauen der Vereinsmitglieder. Zu Beisitzern wurden Nadin Schischke-Nordmann und Gabi Bauer gewählt.

Obwohl mehrere Mitglieder im Urlaub weilten, war die Versammlung, die unter Corona-konformen Bedingungen im Saal des Gasthauses Engel in Rickenbach stattfand, recht gut besucht. Im Jahresrückblick von Schriftführerin Marina Schönek wurden die vielfachen Aktivitäten des Vereins im Vereinsjahr 2019/2020 bilanziert. Mehrere neue Musikstücke wurden einstudiert, was teilweise eine recht große Herausforderung bedeutete. Die Teilnahme an mehreren Festen überbrückten die Zeit bis zur Fasnacht. Gemeinsam mit den Hotzen-Hühlern wurde geprobt und aufgetreten.

Die Fasnachtssaison wurde mit einem Auftritt in Wittenschwand eröffnet. Mehrere weitere Veranstaltungen folgten, ehe das eigene Guggen-Open-Air in Oberwihl folgte, was ein voller Erfolg war. Weitere Auftritte in Buch, Atzenbach, Möhlin folgten, ehe am Schmutzige Dunschdig die Runde durchs Dorf folgte und anschließend man sich für die Dorffasnacht rüstete.

Der Höhepunkt der Fasnacht in Oberwihl war dann der Fasnachtssonntag, der mit dem traditionellen Fasnachtsumzug unter dem Motto: „Zurück in die 80er/90er-Jahre“, viele Zuschauer nach Oberwihl lockte. Am Fasnachtsmontag waren die Hexen in Görwihl und Rüßwihl, ehe am 7. März am Fasnachtsfüür teilgenommen wurde. Über eine gute Kassenlage konnte Heike Gerspach berichten.

Nicht nur der Vorsitzende Peter Kaiser zeigte sich mit dem abgelaufenen Jahr sehr zufrieden, sondern auch die „Musighex“ (Dirigent) Thomas Behringer. Musikalisch habe man einen Fortschritt gemacht. Es haben alle mitgezogen“, sagte er und auch die Pünktlichkeit bei den Auftritten sei so gut wie noch nie gewesen. Gleich fünf Mitgliedern konnte er für guten Probenbesuch auszeichnen. Mit einem Präsent wurden Rebekka Bernhard, Christine Bartholome, Nadin Schischke-Nordmann, Claudia Baier und Jens Kartan ausgezeichnet.

Im neuen Vereinsjahr hoffen die Hexegugger, dass alles im geplanten Rahmen ablaufen kann. Bereits im September soll wieder mit den Proben begonnen werden. Ein Höhepunkt im neuen Jahr soll wieder das Open-Air am Samstag, 10. Januar, in Oberwihl werden. Groß ist auch die Hoffnung, dass auch der Fasnachtssonntag als zweite wichtige Veranstaltung des Vereins in bewährter Weise stattfinden kann. „Gerade jetzt müssen wir zusammenhalten“, sagte Thomas Behringer abschließend, ehe es zum gemütlichen Teil überging.