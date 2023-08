Türen auf zum „Abenteuer Bauhof“ hieß es am Donnerstag in Görwihl für 20 Mädchen und Jungs beim Kinderferienprogramm der drei Hotzenwaldgemeinden Rickenbach, Herrischried und Görwihl.

Voller Spannung ging es für die Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren gleich um 13.30 Uhr los mit einem spannenden Rätsel mit den beiden Helferinnen Christina Schrieder und Selina Kolbeck, während abwechselnd mit Bauhofmitarbeiter Alexander Kolbeck im wuchtigen Unimog eine abenteuerliche Runde gefahren wurde oder mit Bauhofleiter Christof Mutter mit dem Radlader hoch in die Wipfel der Bäume gefahren werden konnte. Alexander, der Maschinenbaumeister, zeigte den Kindern wie ein Unimog über Stock und Stein fahren kann und erzählte ihnen, wie im Winter mit diesem Gerät dann Schnee geräumt und die Straßen gesalzen werden. „Mit dem Unimog können wir die unwegsamsten Gelände befahren“, erklärt der Bauhofmitarbeiter.

Danach ging es mit Christof hoch hinauf bis in die Baumkronen, die Kinder durften dabei sogar selbst tätig werden und den Radlader lenken. Sicher untergebracht waren sie dabei in Dreiergruppen mit dem Bauhofleiter in der Hubarbeitsbühne. „Damit werden mitunter die Fenster des Aquihl gereinigt oder unsere Straßenlaternen gewartet“, erklärte der Bauhofleiter den aufmerksamen Kindern, die ganz gespannt erlebten, wie es ist, dieses große Fahrzeug selbst steuern zu können.

Nach einer kurzen Getränkepause für alle ging es dann weiter ans Basteln, denn für jedes Kind hatten die Bauhofmitarbeiter ein kleines Insektenhotel zum Selberbauen vorbereitet. Die Kinder waren voller Begeisterung dabei, das Hotel fertigzustellen. „Die stellen wir daheim auf im Garten“, sagten die beiden Freunde Thilo und Lukas mit leuchtenden Augen.

Während dessen heizte Alexander Kolbeck den großen selbstgebauten Grill an, Christina Schrieder und Selina Kolbeck schnitten die Weckle auf, und dann wurde zum Abschluss zünftig gemeinsam gegrillt.