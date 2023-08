Musikalische Perlen aus dem goldenen Zeitalter der Bassgambe erklangen am Montag im Rahmen des Görwihler Kultursommers in der Kapelle in Tiefenstein sowie in der Kirche in Strittmatt. Martin Jantzen und Stephen Moran interpretierten barocke Gambenmusik, Daniel Erfle, Emminger Papierkünstler, stellte Installationen vor. Erfles „Pforte H.“ im Dialog mit der Jesusdarstellung des Strittmatter Altars, dazu im Vordergrund die Gambisten – dieses gelungene Bild eines Gesamtkunstwerks erwartete die Besucher beim Eintritt in Kirche. Und die Verbindungen waren damit noch keineswegs ausgeschöpft. Hatte Erfle bereits in Tiefenstein die Wichtigkeit der Integration seiner Kunstwerke in den Raum betont, so schienen die beiden Teile der Komposition von Tobias Hume (1569 bis 1645), „Life and Death“, der eine vor, der andere hinter Erfles „Pforte H.“ vorgetragen, wie von unsichtbarer Hand für diese „Pforte H.“ programmiert. Erfle betonte den Aufbau seiner Arbeiten aus der immer gleichen Grundform des Rechtecks und der stets ausschließlich waagrecht und senkrecht von Hand dem Papier zugefügten Risse, der wohlgeordneten Grundlage also, die immer Bestandteil seiner Arbeiten bleibt, quasi der Urgrund in der Wandelbarkeit des Lebens, letztlich auch solch existenzieller Parameter wie Leben und Tod. Blieben bei den zehn ausgestellten Objekten in Strittmatt die geometrischen Strukturen sichtbar erhalten, so hatte Erfle in Tiefenstein einem seiner Ausgangsrechtecke eine blumige Gestalt verliehen, deren Ursprung kaum noch zu erahnen war.

Ergänzend zu den Charakterzeichnungen von Leben und Tod des Schotten Hume boten auch die übrigen von Jantzen und Moran vorgestellten Kompositionen, angefangen beim Komponisten Johannes Schenck, eine breite Palette musikalischer Charaktere, von reich verzierter, verspielter Bedachtsamkeit über flink fröhliches Laufwerk bis zum lebhaften Streitgespräch der Instrumente. Zupackend und lebendig trugen die Künstler virtuose Bearbeitungen von Sätzen aus Corellis Violinsonaten vor. Wie geschaffen für den feierlichen Ernst, die leise Wehmut und die zarte Melancholie von Couperins Suite schien der gedeckte Klang der mit Darmsaiten bezogenen Instrumente. Mit einem bunten Reigen an Charakteren warteten schließlich die Abschnitte von Marais‘ Variationenfolge „Les folies d‘Espagne“ über das berühmte spanische Thema der Follia auf. Den Gestus einer Laute imitierend begleitete das eine Instrument in gezupften Arpeggien die melodischen Bögen des Partners, um gleich wieder munter in halsbrecherischer Fingerfertigkeit mit ihm um die Wette zu laufen. Ein Hörgenuss, der mit begeistertem Applaus belohnt wurde.