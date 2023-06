Hotzenwald vor 2 Stunden Bambi ist in Sicherheit! Mehrere Rehkitze werden vor dem Mähdrescher gerettet Drohnen-Piloten fliegen nun wieder vermehrt über Wiesen und Felder, bevor sie abgemäht werden.

Gerettet: Diese Rehkitze konnten während der Mähzeit vor dem Tod bewahrt werden. Die Rehkitzrettung Hotzenwald mit den Drohnenpiloten Manfred Rünzi und Bernhard Huber hatte in den letzten Wochen etliche Einsätze, um Rehkitze in den Wiesen mit Drohnen und Wärmebildtechnik aufzuspüren. Die Landwirte hatten sich vorher bei den Jagdpächtern gemeldet, bevor sie mähten. An den Aktionen waren auch Natalie Basler, Patrick Rünzi, Thomas Kohlbrenner, Uwe Schlachter und Stephan Jehle beteiligt. psc/Bild: Manfred Rünzi | Bild: Manfred Rünzi