von sk

Mit einem selbst gebauten Anhänger ohne Zulassung und Versicherung ist ein Autofahrer in Görwihl am Mittwochabend, 6. Mai, von einer Polizeistreife gestoppt worden. Gegen 20.20 Uhr war das Gespann auf der L151 aufgefallen, weil am Anhänger das Kennzeichen fehlte. Der 62 Jahre alte Fahrer räumte sein Fehlverhalten ein. Der Anhänger blieb an der Kontrollörtlichkeit zurück. Der Fahrer wird angezeigt.