Gegen 00:35 Uhr war der 18-jährige von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer geprallt, so der Polizeibericht. In dem mit mehreren Personen besetzten Kleinwagen verletzte sich nur der Fahrer. Er kam in ein Krankenhaus. Der junge Mann hatte keinen Führerschein und war auch alkoholisiert. Eine Überprüfung ergab gut 0,3 Promille. Eine Blutprobe wurde erhoben. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 5000 Euro, der an der Mauer ist noch unbekannt.