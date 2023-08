Perlen heute bislang unbekannter Musik des 17. Jahrhunderts hatte das Ensemble Musica Poetica aus Freiburg am Sonntag zu seinem Konzert in die gut besetzte Görwihler Pfarrkirche mitgebracht. Ensemblemanager Hans Bergmann hat frühe Jesus-Hymnen aus einer schwedischen Sammlung ausgegraben und neu editiert. Zeitlich dazu passend erklangen instrumentale Suiten.

Gleichzeitig mit der Reise in die Vergangenheit lud Bratschistin Simone Brobeil, die durch das Programm führte, die hingebungsvoll lauschenden Zuhörer anhand der Vokalkompositionen von Giovanni Felice Sances, Georg Arnold, Georg Schmetzer und Francesco Marini zu einer Reise durch Europa ein, von Italien über Deutschland nach Schweden und zurück nach Italien. Die japanische Altistin Kazuko Nakano war mit ihrer weich abgetönten Stimme für diese Jesus-Hymnen, in deren Text das Wort „süß“ eine große Bedeutung hat, eine ideale Interpretin. Kongenial begleitet wurde sie von den Geigen von Andrea Bergmann und Claudia Petersen-Staerkle, der Viola von Simone Brobeil, der Violone von Ingo Schlüchtermann und dem Cembalo von Julia Hess.

Gleich bei Sances wird der Name Jesu als „süß“ apostrophiert. „O dulce nomen Jesu“ beginnt seine Lobpreisung, und sie endet mit einer leuchtenden, Jesus mit dem Paradiesgarten gleichsetzenden Kantilene. Der am Bamberger Hof tätige Arnold hat sich von den Italienern inspirieren lassen, sodass sein Lobpreis Jesu klingt wie die Vorform einer Bravourarie, mit opernhafter Dramatik, von Kazuko Nakano lebhaft und mit ebenso klangvollen Tiefen wie strahlenden Höhen umgesetzt. Der Augsburger Schmetzer, der zwei Jahre in Schweden verbrachte, schreibt für seine Hymne „O dulcis amor Jesu“ anstelle von Violinen zwei höher gestimmte Bratschen vor, was durch die damit erzielte Veränderung des Klangspektrums der Instrumente dem Werk einen besonderen Reiz verleiht, zumal Schmetzer sehr ausdrucksstark die Textstellen „moriar pro te“ (ich werde für die sterben) und „trahe me post te“ (zieh mich nach dir) quasi als Tod und Verklärung musikalisch einander gegenüberstellt und mit dem breit gedehnten, bestätigenden „tu bonitas infinita“ (du bist unendliche Güte) abschließt.

Marini schließlich hat in seinem Jesus-Hymnus den ältesten Text der Programmfolge vertont, er stammt von Bernhard von Clairvaux, also aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Marinis Komposition „Jesu dulcis memoria“ spiegelt sehr deutlich anhand von Tempo- und Charakterwechseln die einzelnen Abschnitte des Textes wider, angefangen beim „süß“-anmutigen Instrumentalvorspiel über die lebhafte Aufzählung der Vorzüge Jesu bis zum triumphalen Höhepunkt unbeschreiblicher Süße („dulcedo ineffabilis“).

Von den das Programm ergänzenden Instrumentalsuiten, die vom Ensemble Musica Poetica einfühlsam und stilvoll vorgetragen wurden, ist neben denen von Biagio Marini und Giovanni Battista Vitali wohl vor allem die für Violine – interpretiert von Andrea Bergmann – und basso continuo aus der Feder von Kaiser Leopold I. mit ihren teilweise galanten, teilweise lebhaft tänzerisch und recht virtuos angelegten Sätzen hervorzuheben.