von Hans-Jürgen Sackmann

Bürgermeister Carsten Quednow begrüßte am Mittwochabend in der Hotzenwaldhalle rund 50 Hauseigentümer der Ortsteile Engelschwand, Hartschwand, Rotzingen, Segeten und Strittmatt zur ersten von zwei Informationsveranstaltungen zur „Breitbandversorgung“. Er gab einen kurzen Abriss über den aktuellen Stand des Breitbandausbaus in der Gemeinde. Von 1400 Haushalten sind in den nördlichen Ortsteilen 600 bis zum Hausübergangspunkt angeschlossen. Die nördlichen Ortsteile wurden zuerst angegangen, da sie die langsamsten Internetanschlüsse besitzen.

Hochrhein Lassen sich nun wieder mehr Menschen vom Hochrhein impfen? Das könnte Sie auch interessieren

Der Bürgermeister informierte weiter, dass die großen „Hauptleitungen“ (Backbone) bis zum Knotenpunkt dem POP Gebäude (Point of Presence) der Kreis Waldshut liefert. Die Gemeinde baut das Netz danach auf bis und mit dem Hausübergabepunkt (APL), wo Breitbandausbau seitens der Gemeinde endet. Die interne Hausverkabelung ist Aufgabe des Hauseigentümers.

Hausübergabepunkt (APL) verbindet das externe Glasfaserkabel mit der internen Verkabelung im Haus. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Er wies darauf hin, dass die Firma Stiegeler aus Schönau sich beim Zweckverband des Landkreises Waldshut bewarb und die Ausschreibung gewann, die Netze betriebsfertig zu machen und zu unterhalten. In diesem Rahmen verpflichtete sich die beauftragte Firma des Landkreises die Hauseigentümer zu informieren.

Felix Stiegeler, Chef der Netzbetreiberfirma Stiegeler Information Technology, berichtete, dass seine Firma 1992 gegründet wurde und mit seinen 50 Mitarbeiter umfassende Erfahrungen als Netzbetreiber ausweisen kann. Er gab Hotentengen als Referenz an. Insgesamt versorgt die Firma Stiegeler zwischen Frankfurt, Basel und Zürich rund 20.000 Haushalte mit schnellem Internet. Felix Stiegeler informierte über die wichtigsten Punkte beim Anbieterwechsel, Tarife und die notwendigen technischen Voraussetzungen im Haus.

Görwihl Corona führte zu Stillständen auf den Breitband-Baustellen Das könnte Sie auch interessieren

„Ganz wichtig! Kündigen Sie nicht bei Ihrem jetzigen Anbieter“, betonte Felix Stiegeler. Bei Vertragsabschluss mit der Firma Stiegeler übernehme diese alle weiteren formalen Schritte. So auch die Kündigung beim bisherigen Netzanbieter.

„Nur so ist gewährleistet, dass die bisherigen Telefonnummern mitgenommen werden kann“, erläuterte der Firmenchef. Weiter machte er darauf aufmerksam, dass am 1.12.2021 das neue Telekommunikationsgesetz in Kraft tritt. Dann kommt man nach vier Wochen aus einem alten Vertrag raus.