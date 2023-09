Die Entscheidung für diesen Schritt sei ihm nicht leichtgefallen, erklärt Bäckermeister Alfred Wasmer. Aber: „Steigende Kosten und das Ausbleiben von Nachfolgern haben mich dazu bewogen“, sagt er. Die Stammkundschaft hat Alfred Wasmer nach und nach persönlich informiert. Er bedankt sich für deren langjährige Treue und Unterstützung. Es sei eine Freude gewesen, für sie zu backen, hält er fest.

Die Bäckerei wurde seit 1952 von Ludwig Wasmer, Vater von Alfred Wasmer, geführt. In den Jahren 1952 bis 1970 baute dieser den Betrieb immer weiter aus. Die Bäckerei Wasmer belieferte Geschäfte in Rotzel, Oberwihl, Rüßwihl, Tiefenstein, Niederhof und Schachen. In den 1970er-Jahren kam die Firma Freudenberg in Oberwihl mit ihrer Kantine hinzu und wurde zu einem wichtigen Standbein. 1975 wurde die Bäckerei mit einer neuen Backstube erweitert. 1985 übernahm Alfred Wasmer mit seiner Ehefrau Claudia den elterlichen Betrieb und führte ihn bis 2017 weiter. Während der Betriebszeit wurden drei Bäckergesellen und ein Meister ausgebildet.

Ab 2018 stellte Alfred Wasmer noch zwei Mal in der Woche Hotzibrote, Brötchen, Japonais und Schwarzwälder Kirschtorten her. 2020 wurde die Bäckerei in die Publikation „Brot Zeit – Wege zum guten Brot“ mit Adressen von herausragenden Bäckereien (Schwerpunkt: Südwestdeutschland und angrenzend) aufgenommen.