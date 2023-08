Zum Auftakt des zehnten Görwihler Kultursommers gab es am Samstag Musik von Gitarrist und Lautenist Wolfgang Daiss und Pianist Alexander Reitenbach, dazu Kunst von Susanne Kasten und Kerstin Farken. Am Nachmittag hatte Daiss mit swingenden Klängen auf seiner Tappinggitarre die Installation „ballad of everlasting life and death“ begleitet, am Abend spielte er Werke aus Renaissance und Barock, während Reitenbach passend zur Malerei von Susanne Kasten die Stilpalette bis in den Impressionismus hinein erweiterte.

Gestaltet wurde die Eröffnung des Kultursommers auch mit Werken von den Künstlerinnen Susanne Kasten (links) und Kerstin Farken. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Den unendlichen Kreislauf von Leben und Tod symbolisiert die an den beiden die Kapelle in Rüßwihl flankierenden Bäumen aufgebaute Installation der beiden Künstlerinnen, die ein gemeinsames Atelier betreiben. Sie stellt einen Phönix dar, links als farbigen Vogel, rechts als in Schwarz-Weiß-Tönen aus der Asche aufsteigendes Flügelwesen. Gemalt sind diese Bilder auf Feuerwehrschläuchen, also auf einem Material, das zum Löschen von Feuer verwendet wird, damit wieder neues Leben entstehen kann. Die in der Kirche in Görwihl gezeigten Bilder der Beiden sind inspiriert durch die im Frühjahr mit Pfarrer Stahlberger unternommene Kirchen- und Kapellentour. Kerstin Farkens Werke stehen mit ihrer Formensprache in Beziehung zum Labyrinth, Susanne Kasten hat Motive aus Giersbach, Hottingen und Herrischried umgesetzt. Außerdem hat sie ein Bild mitgebracht, das mit seinen in der Landschaft stehenden alten Landmaschinen für sie Heimat darstellt.

Mitgestaltet wurde die Eröffnung des Kultursommers von Musiker Wolfgang Daiss | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Daiss spielte zunächst zwei Stücke des Spaniers Alonso Mudarra aus dem 16. Jahrhundert, in denen die Laute sowohl Melodie als auch Begleitung übernimmt. Danach demonstrierte er gemeinsam mit Reitenbach unterschiedliche Arten von Improvisation, wie sie Diego Ortiz in seiner Improvisationsschule für Gamben auflistet, wobei hier die Laute als reines Melodieinstrument fungiert, während das Klavier mit seinen Akkorden ein Bassschema intoniert. Schließlich spielten die beiden Vivaldis Lautenkonzert sowie den letzten Satz aus einem Lautentrio desselben Komponisten mit spielerischer Grazie und virtuoser Fingerfertigkeit.

Susanne Kasten hat ihr Bild „Heimat“ zum Kultursommer mitgebracht | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Der weitere Verlauf des Konzertes gehörte ganz dem faszinierenden, ebenso feinfühligen wie stilsicheren Klavierspiel von Alexander Reitenbach. Perlende Läufe charakterisierten die Stücke von Scarlatti und Haydn, ganz behutsam und innig weite Bögen aufspannend erklang ein Sonatensatz von Schubert, zupackend und mit spannungsgeladener Verve eine Rhapsodie von Brahms. Eine impressionistische Zauberwelt stieg empor bei Debussys musikalischem Bild des „Mädchens mit den Flachshaaren“, gefolgt von dessen sprunghaft aufbrausendem Gegenpart aus der Feder desselben Komponisten. Welche überragende Beherrschung seiner Materie diesem Interpreten eigen ist und mit welcher Begeisterung er seiner Berufung folgt wird vielleicht am deutlichsten bei der Auswahl seiner Zugabe – einer genial verspielten und dabei extrem virtuosen Polonaise Chopins. Der Jubel und die stehenden Ovationen der Zuhörer im voll besetzten Altarraum der Görwihler Kirche waren dieser grandiosen Kultursommereröffnung durchaus angemessen.