von sk

Wie das Regierungspräsidium Freiburg in einer Presseinformation mitteilt, wird die Landesstraße 153 im Landkreis Waldshut zwischen den Görwihler Ortsteilen Strittmatt und Segeten auf einer Länge von 1,4 Kilometern saniert. Die Arbeiten beginnen am Donnerstag, 30. Juli, und sollen spätestens Ende August abgeschlossen sein.

Die Landesstraße wird in diesem Bereich voll gesperrt und nur für Anlieger teilweise befahrbar sein. Der Verkehr wird während der gesamten Bauzeit über den Herrischrieder Ortsteil Lochhäuser umgeleitet. Ab Montag, 3. August, muss von Strittmatt kommend ein weiterer Umweg über Hartschwand (K 6530 und die K 6531) in Kauf genommen werden.

Zwei Bauabschnitte

Um die Zufahrt zum anliegenden Wohngebiet durchgehend zu gewährleisten, wird die Baumaßnahme in zwei Bauabschnitte eingeteilt, die abwechselnd gesperrt werden. Im ersten Abschnitt wird die L 153 zwischen der Abzweigung am Kindergarten Strittmatt bis zum Ortseingang Segeten saniert, im zweiten Abschnitt zwischen dem Kindergarten und dem Abzweig in Richtung Engelschwand (K 6532).

Der erste Bauabschnitt wird am Freitag, 7. August, sowie am Dienstag und Mittwoch, 11. und 12. August, nicht befahrbar sein, da dort die neue Deckschicht und der Haftkleber eingebaut werden. Der zweite Abschnitt wird am Montag, 10. August, ab 14 Uhr bis einschließlich Donnerstag, 13. August, gesperrt. Dabei werde die Einfahrt ins Wohngebiet weiterhin möglich sein, heißt es aus dem Regierungspräsidium. Die Sanierung der Landesstraße kostet laut der Pressemitteilung aus dem Regierungspräsidium Freiburg 350.000 Euro.