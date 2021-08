von sk

Für eine mögliche Unfallflucht am Montag beim E-Aktiv-Markt Schulz in Görwihl sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 12.48 und 13.23 Uhr parkte ein Fahrer seinen schwarzen Audi A4 Avant auf dem Kundenparkplatz des Lebensmittelmarktes. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde der Audi vorne links im Frontbereich sowie am Kotflügel von einem Unbekannten beschädigt. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. An dem Audi konnten rot-orangene Farbantragungen festgestellt werden. Der Audi-Fahrer meinte ein rot- oder orangefarbenes SUV auf dem Parkplatz wahrgenommen zu haben. Der Polizeiposten Göhrwihl (07764/932998-0) sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweis zu dem Unfall geben können.