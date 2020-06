Der Neubau der Kindertagesstätte in Görwihl kommt allmählich in die Gänge. Am Montag vergab der Gemeinderat die Erdarbeiten und den Einbau einer Blitzschutzanlage. Für Letztere erhielt die Firma Marschner aus Gottmadingen den Zuschlag. Kosten: 8270 Euro.

Den Zuschlag für die Erdarbeiten bekam die Firma Decker Bau aus Albbruck zum Preis von rund 55.000 Euro. Mittlerweile sind die Grundschule und das frühere Lehrerwohnhaus, in dem auch die öffentliche katholische Bücherei untergebracht war, ebenfalls von Decker Bau abgerissen worden. An Stelle der beiden Gebäude soll der neue mehrstöckige Kindergarten entstehen.

Bei den Abbrucharbeiten wurde festgestellt, dass ab einer Tiefe von circa zwei Meter mit Fels gerechnet werden muss. Dieser Felsaushub sei rund 20.000 Euro teurer als „normaler“ Aushub, berichtete Bürgermeister Quednow dem Gemeinderat. Das mit der Planung beauftragte Architekturbüro Schanz versuche, die Mehrkosten zu kompensieren, indem der Felsaushub vor Ort gebrochen und als Hinterfüllmaterial verwendet werden soll. „Es wird nicht teurer, als wenn mit Lastwagen hin- und hergefahren wird“, sagte Quednow. Im Gegenteil: Man erspare sich die Aushubabfuhr und die Entsorgung sowie den Einkauf und die Anfuhr von neuem gebrochenem Material. Das Brechen des Gesteins soll nicht während der Unterrichtszeit an der Grundschule – sie befindet sich nun im früheren Werkrealschulhaus – stattfinden.

Laut Quednow sollen die Betonarbeiten im August 2020 beginnen. Mit diesen Arbeiten hat der Gemeinderat zu einem früheren Zeitpunkt im Umlaufverfahren die Firma Eckert Bau Rotzingen beauftragt.

Auch beim Neubau der beiden Mehrfamilienhäuser unterhalb des Feuerwehrhauses in Görwihl wird weiter gearbeitet. Am Montag vergab der Gemeinderat den Auftrag für die Außenanlage an Garten- und Landschaftsbau Wassmer Albbruck. Die Angebotssumme lag bei rund 61.000 Euro.