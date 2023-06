Einen seltenen Besuch hatte kürzlich die Familie Norbert und Annette Lüttin in Rüßwihl: Eduard (Ed) Zimmermann und seine Frau Ellen aus New Hampshire in den USA machten während einer Reise durch Europa einen Abstecher in das Hotzenwald-Dorf, aus dem ihr Vorfahre Meinrad Zimmermann stammt. Den Kontakt zur Familie Lüttin hatte das Görwihler Pfarrbüro hergestellt, nachdem Eduard Zimmermann sich dort nach einem Grab seiner Vorfahren erkundigt hatte. „Das Grab ist natürlich schon lange entfernt worden“, erklärte Norbert Lüttin, der sich zuvor an die Ahnenforschung gemacht hatte, seinen Gästen. Immerhin: Eduard und Ellen Zimmermann konnten den Ort besichtigen, an dem einst das Haus ihrer Vorfahren stand. Davor befindet sich ein Kreuz, das an Adolf Zimmermann erinnert. Er war ein Cousin von Meinrad Zimmermann und wohnte in dem Haus bis zu seinem frühen Tod als Junggeselle.

Ergebnis der Nachforschungen

Norbert Lüttin fand bei seinen Nachforschungen folgendes heraus: Meinrad Zimmermann war im Jahre 1851 aus Rüßwihl in die USA ausgewandert, er hatte 14 Geschwister. „Ich konnte den Stammbaum der Familie erstellen, Ed hat mir die Familiendaten seit der Auswanderung zugeschickt. Ich konnte auch herausbekommen, aus welchem Hause die Familie stammt und was nun aus dem Haus geworden ist. Die Familie Zimmermann war eine sehr große Familie in Rüßwihl in der damaligen Zeit.“ Lüttin weiter: „Ich habe unter anderem festgestellt, dass einer ihrer Verwandten vor etwa 100 Jahren ebenso aus Rüßwihl ausgewandert ist. Er hat dann 1925 in New York die Schwester meines Großvaters Emilie Lüttin geheiratet. Wir haben heute noch Kontakt mit deren Enkeln, sie wohnen alle an der Ostküste der USA. Sie kannten Eduards Familie bislang nicht und wohnen nur eine Autostunde von ihnen entfernt. Meinrads älterer Bruder Karl blieb auf dem Hof und heiratete die Schwester meines Urururgroßvaters, Katharina Lüttin. Das sind übrigens die Ururgroßeltern von Alfred Keller, der neulich seinen 86. Geburtstag feierte.“ So konnte Norbert Lüttin noch einige Verwandtschaften im Dorf herausfinden, nachdem er in den letzten drei Monaten seinen Stammbaum erweitert hatte.