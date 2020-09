In der Gemeinde Görwihl praktiziert ab Donnerstag wieder ein zweiter Allgemeinmediziner. Wie der Arzt Roland Schmid am Montag im Gespräch mit unserer Zeitung bestätigte, öffnet in der ehemaligen Praxis von Gerhard Geis-Tyroller eine Nebenbetriebsstätte: „Gestern habe ich den Mietvertrag unterschrieben.“ Vermieterin Anna Fällman sei dafür eigens aus Stockholm angereist. Schmid betreibt seit 2014 zusammen mit seiner Frau Helga eine Praxis in Dogern.

Seit im Juni Gerhard Geis-Tyroller in Ruhestand ging, praktiziert mit Johannes Romacker nur noch ein einziger Allgemeinmediziner mit Kassenzulassung in der 4500 Einwohner zählenden Gemeinde Görwihl. Viele Patienten wichen zu niedergelassenen Ärzten in umliegenden Gemeinden aus. Auch Schmid berichtet, dass seine Dogerner Praxis viele neue Patienten aus Görwihl und vom Dachsberg zu verzeichnen habe. Nicht zuletzt dies habe ihn bewogen, eine Nebenbetriebsstätte in Görwihl zu eröffnen: „Es ist sinnvoller, ich fahre nach Görwihl, als wenn viele andere nach Dogern fahren.“ Neben dem dringenden Wunsch des Kollegen Geis-Tyroller nach Fortführung der Praxis sei auch die Corona-Pandemie ein Grund für ihn gewesen, nach Görwihl zu gehen, betont Schmid. Die neue Praxis helfe, die Patientenströme zu entzerren, was epidemologisch sinnvoll sei.

Görwihl Praxis geschlossen, was nun? Die medizinische Versorgung bleibt Dauerthema in Görwihl und erhitzt die Gemüter Das könnte Sie auch interessieren

„Wir können die Praxis in Görwihl nur deshalb wieder öffnen, weil das die beiden bisherigen Arzthelferinnen Frau Huber und Frau Kaiser mitziehen“, sagt Schmid. Er wird in Görwihl künftig an fünf Werktagen vormittags Sprechstunden anbieten: montags und dienstags, donnerstags und freitags sowie auch samstags 8 bis 12 Uhr. In der Stammparxis in Dogern würden dann statt drei nur noch zwei Kräfte praktizieren – seine Frau Helga Schmid und die angestellte Ärztin Antje Jockers.

Schon vor der Schließung der Praxis Geis-Tyroller hatte „Görwihl sucht Doc“ nach einem Allgemeinmediziner gesucht, der sich in der Gemeinde niederlassen sollte. Die Initiative begrüßt es erfreut als Glücksfall, dass Schmid nach Görwihl kommt. Sie sieht damit aber den Ärztemangel in der Gemeinde noch nicht als behoben an. Alfred Laffter: „Früher hatten wir einmal vier Ärzte in der Gemeinde. Jetzt ist es noch einer, ab Oktober sind es wieder zwei.“ Die Initiative, der auch drei Gemeinderäte angehören, werde sich deshalb darum bemühen, einen weiteren Arzt nach Görwihl zu holen. Sie stehe aktuell mit zwei Medizinern im Gespräch.

Medizin Ein Patient namens Hausarzt: Ärzte in der Region suchen verzweifelt Nachfolger Das könnte Sie auch interessieren

Für die mangelnde Ärzteversorgung allgemein und speziell im Hotzenwald sieht Roland Schmid drei Gründe. Nach seiner Einschätzung arbeiten zahlreiche an deutschen Universitäten ausgebildete Mediziner lieber in der Schweiz. Ein zweiter Grund sei der gestiegene Anteil der Frauen unter den Ärzten. Mittlerweile seien auch wegen des Numerus clausus zwei Drittel der Medizinstudenten weiblich, doch Frauen würden nach dem Abschluss wegen der oft anderen Lebensplanung in geringerer Zahl eine eigene Praxis eröffnen als Männer. Schließlich nennt Schmid noch das Landarztprogramm, das Baden-Württemberg im Unterschied zu einer ganzen Zahl anderer Bundesländer immer noch nicht umgesetzt habe.