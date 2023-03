Wohin geht‘s mit dem Musikverein Oberwihl? Trotz aller Zufriedenheit, die bei der Hauptversammlung im Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr herrschte, hat man den Verein umstrukturiert, um ihn für die Zukunft fit zu machen. In ihrem Bericht blickten Protokollführerin Carina Walenciak und die Vorsitzende Jasmin Kaiser nach der langen Corona-Durststrecke auf ein Jahr mit zahlreichen Aktivitäten zurück. Dazu gehörte das traditionelle Maiblasen, Auftritte bei Feuerwehrfesten in der Region und das Doppelkonzert mit der Trachtenkapelle Hogschür im Dezember. Das im Juni 2022 zum ersten Mal veranstaltete „Oberwihler-Sommer-Mättle-Fäscht“ war ein voller Erfolg.

Wurden für langjährige Vereinsmitgliedschaft geehrt (von links): Stefanie Strittmatter für 35 Jahre und Monika Mettenberger für ­50 Jahre. | Bild: Bernadette André

Auch die Jugendarbeit des Vereins kann sich sehen lassen. Sieben Zöglinge lernen aktuell Trompete, Karinette und Schlagzeug, wie Jugendvertreterin Manuela Butz-Frank ausführte. Ausgebildet werden sie von der GBH (Gemeinschaft für Blasmusikausbildung Hotzenwald). Highlights waren ein Besuch des Europaparks mit den Jugendlichen im September und ein Grillabend der GBH. Wichtige Aufgaben sind die Integration der Zöglinge in den Verein und die Intensivierung der Nachwuchswerbung. Über eine gute Finanzlage des Vereins berichtete Kassiererin Birgit Tomczak. Die Kassenprüferinnen Ramona Labatzke und Carina Walenciak bestätigten eine vorbildliche Kassenführung. Auch für das laufende Jahr sind zahlreiche Aktivitäten geplant. Bereits im April findet die Altmaterialsammlung im Ort statt, und am 1. Mai das traditionelle Maiblasen. Anfang Juli gibt es wieder das „Oberwihler-Sommer-Mättle-Fäscht. Zudem ist gemeinsam mit Ehrenmitgliedern und Zöglingen ein Ausflug nach Rothaus geplant.

Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Bei den Neuwahlen wurde eine Satzungsänderung umgesetzt. An die Stelle der ersten Vorsitzenden (bisher Jasmin Kaiser) treten drei gleichberechtigte Vorsitzende für die Bereiche Musikalisches, Festwirtschaft und Verwaltung. Die Wahlleitung übernahm der zukünftige Bürgermeister von Görwihl Mike Biehler. Er dankte dem Verein fürs Durchhalten während der Pandemie und lobte insbesondere die Jugendarbeit. In geheimer Abstimmung wählten die Vereinsmitglieder Anika Bächle zur Vorsitzenden Musikalisches und Pierre Winkler (bisher stellvertretender Vorsitzender) zum Vorsitzenden Festwirtschaft. Für das Amt des Vorsitzenden Verwaltung konnte kein Bewerber gefunden werden, es bleibt unbesetzt. Martina Kaiser (Schriftführerin) und Birgit Tomczak (Kassiererin) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Trotz der Vakanz beim Verwaltungsvorstand sei der Verein handlungsfähig, betonte die bisherige Vorsitzende Jasmin Kaiser.

Dirigentin Kevser Sagkol, die seit einem Jahr im Amt ist, dankte den Musikern für die Unterstützung. „Ihr seid gute Musiker!“ Sie sei froh über die neue Struktur mit Anika Bächle als musikalischer Vorstand an ihrer Seite. Bächle regte an, dass der Verein sich Zeit nehme für eine Zukunftswerkstatt. Unter kompetenter Leitung soll ein eintägiger Workshop stattfinden, an dem Ideen zusammengetragen und gebündelt werden, um dann konkret in Maßnahmen umgesetzt zu werden. Dies stärke den Zusammenhalt. Der Vorschlag wurde mit überragender Mehrheit angenommen.

Geehrt wurden die eifrigsten Probenbesucher. Außerdem gab es zwei Ehrungen für langjährige Mitglieder: Stefanie Strittmatter ist seit 35 Jahre im Verein. In Anerkennung ihrer zahlreichen Aktivitäten für den Verein wurde ihr zudem die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde Monika Mettenberger. Viele Jahre war sie im Vorstand in unterschiedlichen Ämtern aktiv.