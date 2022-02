Nach fast zwei Jahren Corona-Pause steht das Görwihler Hallenbad Aquihl ab 14. Februar wieder dem Individualsport offen. Das Bad war am 12. März 2020 im ersten Lockdown komplett geschlossen worden und blieb dies zunächst auch 2021 über. Erst seit Oktober 2021 ist das Aquihl mit seinem 16,66-Meter-Schwimmbecken und dem höhenverstellbaren Boden wieder eingeschränkt für den Schul- und den Vereinssport geöffnet. Auch Teilnehmer der angebotenen Schwimmkurse hatten Zugang. Alle anderen Schwimmer standen vor verschlossenen Türen.

Nun öffnet das Bad am 14. Februar wieder für die Allgemeinheit, wie die Gemeindeverwaltung Görwihl auf der Homepage des Bads (aquihl.de) mitteilt. Voraussetzung für einen Badebesuch ist allerdings der Nachweis, gegen Corona geimpft oder von Corona genesen zu sein, landläufig 2G-Regelung genannt. Den entsprechenden Nachweis müssen Besucher mitbringen und an der Kasse vorweisen. Kinder unter 14 Jahren werden nur in Begleitung eines Erwachsenen eingelassen. Für bereits erworbene Jahreskarten wird beim ersten Badbesuch der Zeitraum entsprechend verlängert, verspricht die Gemeinde.

Für ihr Hallenbad sucht die Gemeinde immer noch einen neuen Bademeister. Es stehe nur eine von zwei Kräften zur Verfügung, teilte Bürgermeister Carsten Quednow jüngst im Gemeinderat mit. Laut der ebenfalls auf der Aquihl-Homepage veröffentlichten Stellenausschreibung soll der Bademeister zu bestimmten Zeiten neben der Betreuung und Pflege des Hallenbades mit den Außenanlagen auch Hausmeister in der Grundschule Görwihl und dem neuen Kindergarten sein.

Laut Homepage des Bads hat das Aquihl geöffnet montags an Schultagen 7 bis 8.30 Uhr sowie 15 bis 21 Uhr, dienstags nur für Badegruppen, mittwochs 15 bis 21 Uhr, donnerstags nur für Badegruppen, freitags 16 bis 20 Uhr, samstags, sonntags und feiertags geschlossen. Die Tageskarte kostet für Personen über 17 Jahren 2 Euro, für Personen zwischen 6 und 16 Jahren, Schüler und Schwerbeschädigte mit Ausweis 1,50 Euro, für Gruppen 24 Euro, für Einzeleintritte gibt es auch Zwölfer- und Jahreskarten sowie eine kombinierte Jahreskarte auch für das Freibad Albbruck. Derzeit werden folgende Kurse angeboten: Baby-Schwimmen montags 14.30 bis 15 Uhr (Leitung Angelika Amend, 07765/84 78), Aqua-Fitness dienstags 20 bis 20.45 Uhr (Leitung Heidi Studinger-Groß, 07755/722).