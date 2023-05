Auf eine zauberhafte Reise durch ganz Europa mit insgesamt 16 Stationen nahm Pianist Alexander Reitenbach seine Zuhörer in der Görwihler Pfarrkirche mit bei seinem Dankeschönkonzert für das treue Publikum der dortigen Konzertveranstaltungen. Dabei übernahm er auch selbst moderierend die Reiseleitung, wobei sich herausstellte, dass es dem Künstler mit sicherer Hand gelungen war, die Atmosphäre und speziellen Charakteristika der einzelnen Länder in seinem Programm einzufangen, spielte er doch zu weiten Teilen Komponisten, die in ihren Werken Volksmusiktraditionen ihrer Heimat aufgegriffen hatten.

Start in Paris und mit Ravel

Reitenbach begann seine Reise mit fernöstlichem Klangzauber in Gestalt einer Komposition von Maurice Ravel, die in direktem Zusammenhang mit der Pariser Weltausstellung des Jahres 1900 entstanden war. Zu dieser Weltausstellung waren erstmals auch fernöstliche Künstler eingeladen worden, die mit ihrer Musik die europäischen Kollegen stark beeindruckten und in der Folge auch beeinflussten. Der Armenier Babadschanjan griff nächsten Programmpunkten zum einen auf einen mittelalterlichen Kirchengesang zurück, zum anderen verarbeitete er einen armenischen Volkstanz.

Weiter geht es nach Georgien

Den weichen, leicht melancholisch angehauchten und verträumten drei Miniaturen eines im Jahr 2013 verstorbenen georgischen Komponisten folgte ein frech in hüpfenden Staccati übermütig die gesamte Tastatur auf- und abpurzelndes Scherzo des ebenfalls georgischstämmigen Alexander Borodin. Als nächstes Werk stand Sergei Rachmaninows berühmtes „Prelude“ op. 3 Nr. 2 auf dem Programm.

Fingerakrobatik à la Chopin als Highlight

Das zauberhafte Idyll einer norwegischen Feenlandschaft ließ das folgende „Nocturne“ von Edward Grieg in der Görwihler Kirche aufscheinen, und wie ein völlig aus dem Takt geratener, betrunkener Tanz wirkte das folgende Stück eines bulgarischen Komponisten, bei dessen wirbelnder Behändigkeit sich Reitenbachs Finger schier zu überschlagen schienen. Eines der absoluten Highlights des Konzertes war Chopins, diese Fingerakrobatik noch um Vieles übertreffende „Grande Polonaise brillante“.

Abschied im Mondenschein

Zurückgekehrt ins Paris der Jahrhundertwende erklang Debussys 1890 entstandenes, unnachahmlich impressionistisch den Mondschein besingendes „Claire de Lune“, und mit einem Sprung über den „Großen Teich“ zu Gershwin schloss Alexander Reitenbach seine brillante und natürlich entsprechend enthusiastisch von seinen Reisegästen beklatschte musikalische Reise ab.