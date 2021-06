Was Informationen aus erster Hand betrifft, ist eine Gemeinderatssitzung unschlagbar. Die Themen sind vielfältig, die Faktenlage in der Regel klar, und falls nicht, gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Was gerne getan wird, siehe Sitzung am Montag in der Görwihler Hotzenwaldhalle.

Es spricht Gemeinderätin Beate Freitag: Was denn nun mit dem Wohnbaugebiet Breite los sei, will sie wissen, es gebe Bauwillige, junge Familien. Dann sagt sie noch etwas von zwei Jahren, worauf Bürgermeister Quednow zwar nicht rot sieht, aber viel fehlt nicht, weil schon viele andere vor Frau Freitag gemeint haben, es müsste in der Sache doch endlich vorwärtsgehen.

Müsste, sollte – schön und gut, aber so einfach ist das nicht. Denn die Breite als Wohnquartier spukt schon seit 50 Jahren in den Köpfen herum, zuletzt war von 48 Bauplätzen die Rede. Aber außer Plänen, einem Feuerwehrhaus und zwei neuen Häusern mit sogenannten Einfachwohnungen ist alles Wiese wie anno dazumal.

Und warum? Weil ein Mensch sein Grundstück nicht hergeben will, heißt es. Auch am Montag wieder. „Die Grundstücksverhältnisse sind nicht alle geklärt“, berichtet der Bürgermeister, „weil es mit einem Grundstückbesitzer nicht klappt“. Und: „Es kann nicht sein, dass sich die Gemeinde von einer Person blockieren lässt“, fügt er hinzu.

Ist aber so. Jeder Mensch hat das Recht, etwas nicht verkaufen zu wollen. Natürlich bleibt da noch der Weg der Enteignung, aber ein anständiges Mittel, sich zu holen, was einem nicht gehört, ist es nicht, zumal sich am Ende nur die Anwälte die Hände reiben.

Aber siehe da, es wird Licht am Ende des Tunnels. „Wir halten am bisherigen Konzept nicht mehr fest“, erklärt Bürgermeister Quednow in der Sitzung am Montag, „wir sind bereit, auf Grundstücke zu verzichten und nur die Gebiete, die im Gemeindebesitz sind, zu erschließen“.

Prima, geht doch. Aber: Warum nicht gleich? Warum kommt diese Erkenntnis erst jetzt, als ob Flexibilität eine Erfindung aus der letzten Vollmondnacht ist?

Andererseits: Besser spät als nie. Ein Gutes hat das neue Konzept auch noch. Es wird nicht alles komplett zugebaut, zugemauert, zugeschottert, mit dem Rasenmäher platt gemacht. Irgendwo dazwischen bleibt mindestens eine Wiese eine Wiese.

Darüber freuen sich Igel, Eidechsen, Schmetterlinge, Bienen & Co. Was für die einen dann das fragwürdige Ergebnis einer individuellen Blockadehaltung ist, ist für andere nachhaltiges Grünflächenmanagement. Tönt doch gut, oder?

