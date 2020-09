von sk

Nach dem Corona-Lockdown ab dem 17. März ging es nur peu à peu in Richtung Wiedereröffnung. Zunächst durften nur die „Notgruppenkinder“, also Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, den Kindergarten St. Josef in Strittmatt wieder besuchen. Ab dem 29. Juni konnten die Erzieher alle Kinder zurück in der Einrichtung begrüßen – allerdings mit so einigen Auflagen und jeder Menge Absperrband. Nach den Sommerferien durfte der Kindergarten am 31. August wieder die „Grenzen“ öffnen. Die Kinder und auch Erzieher konnten es kaum erwarten. So durften alle mit Scheren bestückt dazu beitragen, das Band, das die beiden Gruppen getrennt hielt, zu zerschneiden. Endlich wieder vereint.