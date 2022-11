von Sigrid Schneider

„Der hoffnungsvolle Beginn einer großen Schriftstellerkarriere wurde durch die qualvollen Machenschaften von Henkersknechten des Nazi-Regimes jäh zerstört“, erzählt der Freiburger Journalist Hubert Matt-Willmatt über die Autorin Elisabeth Walter (1897 bis 1956), die durch ihren Roman „Die abenteuerliche Reise des kleinen Schmiedledick mit den Zigeunern“, seit den 30er-Jahren im ganzen badischen Raum berühmt wurde. Hubert Matt-Willmatt, Kenner Elisabeth Walters und ihres Werkes schlechthin, sprach am Freitagabend in Segeten vor dem vollbesetzten Saal im Bürgerhaus St. Marien, in das er von der Frauengemeinschaft Segeten eingeladen worden ist.

Der Freiburger Journalist Hubert Matt-Willmatt hat den badischen Klassiker nun in einer 20. Jubiläumsauflage mit einer umfangreichen und bebilderten Einführung in Leben und Werk Elisabeth Walters neu und mit zahlreichen Anmerkungen versehen herausgebracht. Das Buch beginnt und endet am 19. Juni und erzählt die Abenteuer des von ‚Zigeunern‘ geraubten Hotzenwälder Jungen, der den Burggeist Poppele vom Hohnekrähen erlösen soll. Auf seiner einjährigen Fahrt mit dem Zigeunerwagen lässt die Autorin ihn die badische Geschichte, Geographie, Literatur und Sagenwelt entdecken und konfrontiert ihn mit bekannten Persönlichkeiten. In pädagogischer Absicht ist im „Schmiedledick“ der Schulstoff eines Schuljahres als Hintergrund der spannenden Erzählung mit einbezogen. Das Buch, mit einem Umfang von über 350 Seiten, ist im Gutacher Drey-Verlag erschienen. Informationen zu Hubert Matt-Willmatt im Internet (https://www.pressebuero-mwk.de), Telefon 0761/696 64 17 oder per E-Mail (info@pressebuero-mwk.de).

Denn ein enger Kontakt zwischen ihm und Claudia Huber, der Vorsitzenden der Frauengemeinschaft Segeten, hatte sich in den vergangenen zwei Jahren entwickelt. „Die Arbeit an unserer Segeter Chronik hat mich zum Haus seines Vaters in Segeten geführt und so kam unser Kontakt zustande“, erzählt sie erfreut. Die Neuerscheinung des „Schmiedledick“ zum 125. Geburtstag Walters, die am 19. Juni dieses Jahres in Friedenweiler-Rötenbach feierlich vorgestellt worden ist, nahmen die Segeter Frauen zum Anlass, den bekannten Journalisten zu einer Lesung einzuladen und dabei die Zeit der Elisabeth Walter wieder aufleben zu lassen.

Waldshut-Tiengen So erlebt Zeitzeuge Hans Studinger Waldshut zur Zeit des Nationalsozialismus Das könnte Sie auch interessieren

„Walter, die als junge Lehrerein in der Volksschule von Hänner unterrichtete, war seit den 20er Jahren bereits auf der Suche nach einer literarischen Möglichkeit, einen kindlichen Helden auf eine Reise zu schicken – „Landfahrer“, die auf der Matte unterhalb der Schule damals rasteten brachten sie auf die zündende Idee“, erzählt Matt-Willmatt anschaulich. So wurde für sie die „ganz unglaubliche interessante Volkskunde der Zigeuner“ zum Studienobjekt und tatsächlich fand sie in einem blonden Hännemer Drittklässler, den alle den „Schmiedledick“ nannten, ihr Vorbild zum Roman-Helden.

“Hänner heißt im Buch “Mondwies“ und es ist nicht wirklich klar, warum Elisabeth Walter Hänner nicht namentlich nennt“, erzählt Hubert Matt-Willmatt und die Gäste der Lesung folgen ihm gespannt. | Bild: Schneider, Sigrid

„Diesen Schüler gab es übrigens wirklich“, sagt Matt-Willmatt. So war der Plot für den Schmiedledick geboren. Nur an weiterreichenden Kenntnissen der Landeskunde außerhalb ihres geliebten Hotzenwaldes habe es der Autorin noch gemangelt und so habe sie sich in der unterrichtsfreien Zeit, durchaus auch mit dem Motorrad, auf Recherchetouren durch die badischen Lande aufgemacht, erzählt Matt-Willmatt.

Konstanz Eine Ausstellung zeigt, wie es in Konstanz nach dem Krieg mit der Kunst weiterging Das könnte Sie auch interessieren

Erstmals erschienen ist der „Schmiedledick“ 1930 im Freiburger Herder-Verlag und wurde sogleich gerühmt als „badischer Nils Holgersson“. So fand er als Schullektüre Eingang in den Volksschulunterricht. Die Nationalsozialisten witterten in dem Buch Zigeunerfeindlichkeit und versuchten Elisabeth Walter für ihre Zwecke einzuspannen. „Aus Überzeugung und aus Glaubensgründen trat Elisabeth Walter nicht der NSDAP bei und stand deshalb unter ständiger Beobachtung und Bespitzelung, die bis zu Verhören der Gestapo reichten“, berichtet Matt-Willmatt. Der jahrelange Psychoterror des damaligen Nazi-Bürgermeisters aus Rötenbach brach die junge Frau. Mit einem kurzen Einblick in zwei Kapitel des Romans selbst, beschließt Matt-Willmatt vor einer ausgiebigen Signier-Stunde den Abend.