Görwihl Zwischen Fortschritt und Enttäuschung: Görwihl blickt auf Jahr mit vielen Baustellen

Breitbandausbau, Flurneuordnung, gesperrte Albtalstrecke: In Görwihl hat sich in diesem Jahr einiges bewegt, manches leider nicht. Was die Gemeinde 2017 besonders umtrieb – der Jahresrückblick 2017.

Zwei Themen beherrschten das Jahr 2017 in der Gemeinde Görwihl: die gesperrte Albtalstraße und der Ausbau des Breitbandnetzes für schnelles Internet. Während der Breitbandausbau vorwärts kommt – nächstes Jahr soll der Startschuss im nördlichen Gemeindegebiet erfolgen – sind bei der Albtalstraße noch keine Fortschritte sichtbar: Sie bleibt weiterhin gesperrt.

Ob und wann sie wieder geöffnet wird, ist selbst nach dem Besuch von Landesverkehrsminister Winfried Hermann diesen Sommer weiterhin unklar. Hermann gab bei seiner Vor-Ort-Besichtigung zwar ein deutliches Signal für die Region: „Mein Ziel ist, dass wir die Albtalstraße wieder aufmachen können“, sagte er vor rund 300 Bürgerinnen und Bürgern. Aber: „Um das zu können, müssen wir die Straße sicher machen“, so Hermann weiter. Ihm schwebe eine „angepasste Sanierung“ vor, also eine „Sicherung, ohne das Tal kaputt zu machen“. Hermann weiter: „Das müssen wir in den nächsten Wochen und Monaten prüfen und entscheiden.“

Das für diesen November angekündigte Gutachten über Felssicherungsmaßnahmen kam jedoch nicht. Es soll in der zweiten Januarhälfte 2018 den politischen Vertretern der Region vorgestellt werden. Immerhin: Den seit Pfingsten 2015 wegen Steinschlags gesperrten Straßenabschnitt zwischen Hohenfels und Tiefensteiner Brücke bezeichnete Minister Hermann als „historisches Baudenkmal“. Ungeachtet dessen ließen die Proteste gegen die anhaltende Sperrung nicht nach. Das wurde an einer Veranstaltung im Frühjahr in Schachen deutlich, als etliche Bürger und Bürgerinnen im Beisein von Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer ihren Unmut deutlich machten.

Besser kam die Planung für den Ausbau des Breitbandnetzes auf Görwihler Gemeindegebiet voran. Nachdem die Verwaltung einen Masterplan mit den Anschlüssen an jedes Haus erarbeitet hatte, sprang das Land Baden-Württemberg mit einer Fördersumme von 4,2 Millionen Euro auf den fahrenden Internetzug auf. Jetzt wird mit Tempo an der Umsetzung der Pläne gearbeitet. Bereits im Januar soll die erste Bürgerversammlung stattfinden, für Ende Februar ist dann schon der erste Spatenstich vorgesehen. Auch die weitere Marschroute steht fest: Ebenfalls im Januar 2018 sollen die Ausschreibungen für den Ausbau des Gemeindenetzes erfolgen. n zwei Jahren sollen alle Leerrohre im gesamten Gemeindegebiet verlegt sein. Damit alles glatt läuft, hat Rathauschef Carsten Quednow den gelernten Fernmeldehandwerker Günther Ebner (65) aus Strittmatt ins Boot geholt. Ebner steht jetzt der Gemeinde Görwihl als Koordinator zur Verfügung. Doch auch in anderen Bereichen war viel Bewegung im Spiel.

Die Flurneuordnung Strittmatt-Wald konnte nach jahrelangen Vorbereitungen gestartet werden. Ende Oktober überbrachte die Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Friedlinde Gurr-Hirsch, einen ersten Förderbescheid für die Flurneuordnung von über rund 915 000 Euro. Eine Förderung des Feuerwehrhaus-Neubaus im Hauptort blieb der Gemeinde hingegen verwehrt: Sie muss das Großprojekt (Kosten: über zwei Millionen Euro) vorerst aus eigener Kraft stemmen. Der Neubau des Gerätehauses soll den Feuerwehrabteilungen Görwihl, Rüßwihl und Segeten als Unterkunft dienen. Mit den noch im Herbst erfolgten Erschließungsarbeiten rückte auch das benachbarte Baugebiet „Breite“ näher.

In der ärztlichen Versorgung gab es durch die Rückgabe der Kassenzulassung von Lothar Birth einen Rückschlag. Immerhin: Anfang März fusionierte der Caritative Förderverein Görwihl mit den Krankenpflegevereinen in Rickenbach und Herrischried zum Caritativen Förderverein Hotzenwald. Und: Im Hauptort übernimmt Zahnarzt Tobias Kleber die Nachfolge von Roland Lauber. Dessen Praxis wird inklusive Belegschaft in neue Räumlichkeiten am Marktplatz in Görwihl umziehen.

Der Görwihler Ehrenbürger Paul Eisenbeis durfte seinen 90. Geburtstag feiern. Hingegen musste die Gemeinde von drei bekannten Männern Abschied nehmen: von Metzgermeister Erwin Boll, von Adler-Wirt Rolf Störk sowie von Gemeinderat Johann Gerspacher, die alle in 2017 verstarben.