Der Sängerbund Frohsinn Görwihl feiert dieses Jahr sein 175-jähriges Bestehen. Dirigent Christoph Demandt und Vorsitzender Richard Baumgartner im Gespräch über den Verein und den Gesang in der Gemeinschaft.

Was bedeutet für Sie der Gesang?

Demandt: Gesang ist etwas Einzigartiges und Bewegendes. Chorgesang ist etwas für die Öffentlichkeit. Daher bilden sich immer wieder neue Gruppierungen und Chöre, die Gesang in die Welt tragen. Der "Sängerbund Frohsinn Görwihl" ist ein Teil dieser Tradition in unserer Gemeinde, die seit 175 Jahren besteht. Auch er hat eine Form des Chorgesangs in die Öffentlichkeit getragen, die trotz aller modernen Strömungen immer noch besteht. Außerdem kommen im "Sängerbund Frohsinn Görwihl" die Männer gern zusammen, das ist der Hauptantrieb. Es ist eine Zusammenkunft von Menschen, die hier wohnen und gern singen, das gibt auch ein Identitätsgefühl.

Wo sehen Sie die Form des reinen Männergesangvereins in der heutigen Zeit?

Demandt: Wir sehen uns heute von modernen Strömungen wie Gospelchören oder kleinen Gesangsformationen umgeben. Die Form des Männerchores ist ein Überbleibsel aus der Tradition, die nach wie vor besteht. Kirchen- und Männerchöre sind rückläufige Formen, die um Mitglieder kämpfen müssen. Aber: Ein Männerchor ist wichtig für die Sozietät einer Gemeinde. Das ist unser Beitrag dazu.

Wo treten Sie auf?

Baumgartner: Wir haben die Aufgabe, kirchliche und weltliche Feste und Veranstaltungen in der Gemeinde musikalisch zu umrahmen. Das kann ein Kapellenfest oder ein Festgottesdienst und so fort sein. Damit leisten wir einen wertvollen Beitrag für die Dorfgemeinschaft. Unsere Auftritte übers Jahr finden überwiegend bei öffentlichen Anlässen statt. Das Jahreskonzert ist ein Teil unserer Präsenz in der Gemeinde.

Sind Sie auch in anderen Vereinen vertreten?

Baumgartner: Bemerkenswert ist, dass etwa ein halbes Dutzend Männer vom Sängerbund auch in einem Kirchenchor sind. Da gibt es Vernetzungen und Überschneidungen. Das war schon früher auch bei den Rotzinger Sängern so.

Wer bestimmt, was gesungen wird?

Demandt: Dem Dirigent fällt die Aufgabe zu, die Lieder auszusuchen, und der Chor sagt dann, ob´s ihm gefällt.

Wo liegt die Herausforderung?

Demandt: Es ist immer eine Frage der Aktualisierung und Erneuerung des Repertoires. Ich versuche, Altes mit Neuem zu kombinieren, auch Brücken zu schlagen in einer Zeit, in der das englischsprachige Lied sehr beliebt ist, und das geht ganz gut.

In welcher Sprache singen Sie am häufigsten?

Baumgartner: Wir singen überwiegend deutschsprachige Lieder oder Lieder in deutscher Übersetzung. Englischsprachige Lieder weniger, was daran liegt, dass in unserem Chor höchstens zwei Sänger sind, die in der Schule Englisch hatten. Wir haben viele über 70 Jahre alte Sänger. Sie haben kaum fremde Sprachen gelernt, deshalb sind wir da manchmal etwas reserviert.

Was hat ihre Vereinsgeschichte geprägt?

Baumgartner: Freude für den Chorgesang, ein vielfältiges Engagement und persönlicher Einsatz durch wechselvolle Zeiten. Wir waren und sind immer da, wenn es gilt, Feste und Anlässe mit unserem Gesang zu bereichern.

Trotz des Zusammenschlusses der beiden Männerchöre "Sängerbund Görwihl" und "Frohsinn Rotzingen" 2009 bilden Sie eine kleine Einheit – was tun Sie für die Zukunft?

Baumgartner: Wir sind nur noch ein kleiner Verein, das stimmt. Deshalb wollen wir als einziger Männerchor in Görwihl und als ältester im Chorverband Hochrhein, beziehungsweise im Landkreis Waldshut, für Mitglieder aus allen Dörfern werben, um mit bewährtem und neuem Liedgut das Erbe unserer Vorgänger weiterzuführen.

Zur Person

Christoph Demandt ist Lehrer von Beruf und ist Chorleiter. Seit 2016 ist er Dirigent des "Sängerbundes Frohsinn Görwihl". Bereits 1993 hat er die musikalische Leitung des damaligen Männerchores "Frohsinn Rotzingen" übernommen.

Richard Baumgartner, 71, Schreinermeister, lebt in Görwihl, ist seit 2009 Vorsitzender des "Sängerbundes Frohsinn Görwihl", zuvor war er 2. Vorsitzender beim Sängerbund Görwihl. Der "Sängerbund Frohsinn Görwihl" feiert dieses Jahr sein 175-jähriges Bestehen. Auftakt ist am Samstag, 28. April, mit einem Festgottesdienst in der Görwihler Pfarrkirche und anschließendem Jubiläums-Bankett. Über die Geschichte des Vereins werden wir noch berichten.