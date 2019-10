Nur eine Woche nach dem Erntedankfest in Görwihl legt die Trachtenkapelle Niederwihl am kommenden Wochenende nach. An drei Tagen, von Freitagabend bis Sonntag, feiert sie zum 83. Mal ihr Erntedankfest mit allem Drum und Dran. „Es wird ein schönes Fest“, freut sich Vorstandsmitglied Martin Landis, „da ist für jeden Geschmack etwas dabei.“

Landis ist federführend für die Veranstaltung, die Organisation läuft über ihn und sein Team. Die hat es in sich, beinhaltet sie doch den Aufbau des Festzeltes beim Sportplatz inklusive Einrichtung der Küche, Theken, Bars und sanitären Anlagen, die Verpflichtung der Gruppen und Vereine, die aufspielen werden, sowie die Aufnahme der am Festumzug am Sonntagnachmittag beteiligten Gruppen. Es gibt also viel zu tun für Landis & Co.

Musikalische Vielfalt

Die Eckpfeiler des Erntedankfestes bilden ein Partyabend zünftige Blasmusik im Rahmen des Bayerischen Abends und traditionelle Blasmusik mit Umzug. Die Veranstalter machen damit klar: Das Erntedankfest in Niederwihl ist die ultimative Verbindung von traditionellen Werten und moderner Unterhaltung. Im beheizten Festzelt wird an drei Tagen musikalische Vielfalt geboten. Los geht´s am Freitag, 4. Oktober, mit der Malle-Closing-Party mit DJ Joe. Einlass ist ab 20 Uhr, Ü30 haben freien Eintritt. Am Samstagabend wird es deftig: Bayerischer Abend für Jung und Junggebliebene ab 19.30 Uhr.

Bayerischer Abend

Dann heißt es: Dirndl und Lederhose raus aus dem Schrank. Den Gastgebern ist erneut es gelungen, die Pop-Rock-Blaskapelle „Gehörsturz“ aus Tirol nach Niederwihl zu holen. Das bedeutet: heißer Sound vom Alpenland und kein Ende in Sicht. Der Sonntag, 6. Oktober, beginnt um 10 Uhr mit dem Festgottesdienst in der vom Frauenverein aufwändig geschmückten Kirche Niederwihl. Er wird musikalisch umrahmt von der Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen und dem Frauenchor Niederwihl. Danach geht es im Festzelt mit musikalischer Unterhaltung durch befreundete Vereine weiter. Um 14 Uhr beginnt der Festumzug mit bunt geschmückten Erntewagen und Fußgruppen.

Auch die Kinder kommen nicht zu kurz

Der Samstagmachmittag gehört ab 14.30 Uhr ihnen – im Rahmen des Kindernachmittages können sie sich im Zelt bei vielen Spielen und Wettbewerben und auf der Hüpfburg austoben. Da spielt sogar das Orchester der Gemeinschaft für Blasmusikausbildung Hotzenwald GBH auf. Für das leibliche Wohl ist an allen drei Tagen im beheizten Festzelt gesorgt. Eine große Tombola mit vielen attraktiven Sachpreisen rundet das Programm ab. Die Verlosung ist am Sonntag ab 18 Uhr.