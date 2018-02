Görwihl Zu schnell auf glatter Straße unterwegs

Jeep kam auf spiegelglatter Fahrbahn ins Schleudern und überschlug sich. Der Fahrer blieb unverletzt.

Görwihl – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend gegen 19 Uhr auf der Gemeindeverbindungsstraße von Segeten in Richtung Hogschür. Diese Strecke befuhr ein 61 Jahre alter Mann mit seinem Suzuki Jeep. Aufgrund der spiegelglatten, nicht geräumten Fahrbahn kam dieser ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stehen. Der Mann blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.