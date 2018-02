Görwihl Zahlreiche Beförderungen in der Feuerwehr-Abteilung Rotzingen

Die Feuerwehr-Abteilung Rotzingen blickt mit Stolz auf das Jahr 2017 zurück. In der Hauptversammlung wurden zahlreiche Mitglieder befördert und Markus Schmidt für seine 25-jährige Zugehörigkeit geehrt.

Rotzingen (psc) Die Abteilung Rotzingen der Freiwilligen Feuerwehr Görwihl hat ein intensives Jahr hinter sich. In 2017 kam sie auf 53 Zusammenkünfte, davon waren 23 Proben, um das feuerwehrtechnische Wissen zu festigen. Ernstfälle hatte die Abteilung "nur" vier zu bewältigen. Im Januar wurde sie zu einem Kaminbrand in Engelschwand gerufen. Mit 18 Personen konnte Schlimmeres verhindert werden. Im Mai musste sie einen Baum von der Straße in der Ibachhalde entfernen, im November wurde sie zu einem Dachstuhlbrand in Rotzingen gerufen. Dabei handelte es sich um einen Schwelbrand, berichtete Schriftführer Ralf Baumgartner in der Hauptversammlung am Freitagabend im Rotzinger Schulhaus. Der Feuerwehr kam entgegen, dass das Haus eingerüstet war. Die Abteilung Rotzingen war mit 25 Mann im Einsatz.

Auch beim Brand in der Zimmerei Denz in Oberwihl am ersten Weihnachtsfeiertag war die Abteilung vor Ort. 16 Mann, darunter einige Atemschutzträger, trugen zum Löschen des Brandes an der Fassade bei. Ein Ereignis war die Übernahme des Tragspritzenfahrzeuges von der Abteilung Strittmatt Mitte des Jahres. "Jetzt ist die Abteilung Rotzingen zum ersten Mal mit einem Fahrzeug ausgestattet", sagte Bernd Eckert, seit einem Jahr Kommandant. Die offizielle Übergabe fand im Mai statt, zuvor hatten die Feuerwehrmänner Einweisungen in das Fahrzeug bekommen. Rotzingen war in den Besitz gelangt, weil die Abteilung Strittmatt ein neues Mittleres Löschfahrzeug bekommen hat. Was mit dem bisher genutzten Anhänger geschieht, ist noch offen. Bürgermeister Carsten Quednow empfahl, den Hänger zu räumen "und dann sehen wir weiter".

Quednow bedankte sich bei den Kameraden der Rotzinger Abteilung für deren ganzjährige Einsatzbereitschaft. Quednow sprach von einer "starken Abteilung", mahnte aber, "dass man um regelmäßige Proben nicht herum kommt". Ähnlich Gemeinderat Herbert Nägele: Die Einsatzbereitschaft sei "keine Selbstverständlichkeit", sagte er. Und: "Die Feuerwehr Rotzingen hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt." Was an der großen Zahl der Beförderungen deutlich wurde. Zum Feuerwehrmann befördert wurden Martin Bär, Philipp Denz, Fabian Egle, Lukas Egle, Jonathan Huber und Felix Huber. Zum Oberfeuerwehrmann befördert wurden Christian Eckert, Felix Schäuble, Adrian Zipfel, zum Hauptfeuerwehrmann Rolf Baumgartner, Lothar Gibis und Tobias Zumkeller. Markus Schmidt bekam die silberne Ehrennadel für seinen 25-jährigen aktiven Dienst. Kassierer Eugen Egle wurde wiedergewählt. Gesamtkommandant Thomas Mutter und Abteilungskommandant Bernd Eckert richteten an die Atemschutzträger den Appell, regelmäßig an Fortbildungslehrgängen teilzunehmen.

Die Feuerwehr Rotzingen

Die Abteilung Rotzingen der Feuerwehr Görwihl hat 32 aktive Mitglieder. Kommandant ist Bernd Eckert (Telefon 07754/92 95 03), sein Stellvertreter ist Andreas Nägele. Schriftführer: Ralf Baumgartner. Kasse: Eugen Egle. Neuer Hausmeister: Felix Schäuble. Zum Vormerken: Das Johannisfüür findet dieses Jahr am 23. Juni statt. Am selben Tag wird die Abteilung das Gemeindefeuerwehrturnier ausrichten.