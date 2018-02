Görwihl Wohnung in Mehrfamilienhaus brennt aus

In der Küche soll ein Müllsack in Flammen gestanden haben. Es entstand ein sechsstelliger Schaden.

Görwihl – Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Görwihl brannte in der Nacht zum Montag völlig aus. Alle Bewohner konnten sich retten, nachdem sie vom Brandentdecker geweckt worden waren. Sie blieben unverletzt. Gegen 4.45 Uhr wurde ein Bewohner auf den Brand aufmerksam. In der Küche der betroffenen Wohnung soll ein Müllsack in Flammen gestanden haben. Das Feuer griff auf die gesamte Küche und die angrenzenden Räume über. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Wohnung wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen und ist nicht mehr bewohnbar. Auch das darunter liegende Apartment wurde durch den Löschwassereinsatz beschädigt. Der Sachschaden ist derzeit noch nicht abschätzbar, dürfte aber im sechsstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern noch an und werden durch den Polizeiposten Görwihl geführt.