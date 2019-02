Jahrelang hat der Rüßwihler Narrenrat um den Rathausschlüssel in Görwihl gekämpft, und dann das: Am gestrigen Dritten Faißen musste ihn Bürgermeisterstellvertreter Matthias Eschbach so schnell an Neunerratspräsident Klaus Flum abgeben, dass keine Zeit für Lamentieren blieb.

Wie gewonnen, so zerronnen also. Dabei begann der Morgen ganz gut. Matthias Eschbach wurde feierlich zum Narrenkönig von Görwihl ausgerufen und in einer Sänfte in den Sitzungssaal getragen. Salbungsvolle Bezeichnungen wie „der Allerdurchleuchtigste“ unterstrichen den Rang des „gnädigsten Königs von Görwihl“.

Her mit dem Schlüssel: Klaus Flum (rechts) nahm ihn Matthias Eschbach ab. Die Stimmung war dennoch bestens.

Flum war indes wenig beeindruckt. Einen Herrscher auf einer Bahre hereinzutragen sei ja schon was, fand er, „aber wieder hinausgetragen werden kann ich auch“. Worauf sich die närrische Gesellschaft in Begleitung von Fasnachtsfrauen, Gardedamen und Hotzenblitzern sich dem politischen Tagesgeschäft widmeten. Klaus Flum erklärte, dass am Fasnachtsmontag eine Demo ansteht für oder gegen den Göxit, auch Güxit genannt, weil sich das Günnetsmättle von Görwihl loslösen will. Der Güxit soll jedoch bis May aufgeschoben werden.

Zu Gast im Görwihler Rathaus: der Rüßwihler Narrenrat mit Anführer Richard Eschbach (rechts).

Zweites Thema: die Hundesteuer. Man habe mit ein paar Hunden im Dorf geschwätzt, berichtete Flum. Ergebnis: Für die Görwihler Gemeinderäte wird eine Lenkungssteuer eingeführt. „Es gibt zu viele Gemeinderäte“, sagte Flum, „und sie dürfen zu viel Scheiß machen“. 20 Euro soll die neue Steuer einmalig betragen.

Das Geld wird am 30. April abends auf dem Marktplatz feierlich übergeben. Der anerkannte Hundefreund Roland Lauber hielt sich zuerst bedeckt, stellte sich dann aber doch einem Hundequiz. Die Aufgabe: abgebildeten Hunden Namen und Ursprungsland zuordnen. Was erstaunlich gut klappte. Selbst den Coton de Tuléar kannten viele, erst recht den Magyar Vizsla.

Wer kennt sich aus? Der anerkannte Hundefreund Roland Lauber (links, mit Klaus Flum) beim Hundequiz.

Nebenbei wurde das Rathaus geschlossen und die Amtsgeschäfte eingetütet wie andere es mit den Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner machen. Wer die Hundesteuer schon bezahlt hat, erhielt eine Hundevignette. Und wer den Quednow-Sisters Helga, Esther, Inge und Elli anständig Pfote gab, wurde mit umweltfreundlichen Hundekegeln beschenkt.

Erkannt? Die Fasnachtswiieber Ramona Eckert und Petra Maier (von links).

Geschlossen

Auch die Schulen und Kindergärten wurden gestern Vormittag geschlossen. Diesen Akt vollzogen die drei Görwihler Guggenmusiken: die Oberwihler Hexegugger, die Rüßwihler Chrutschlämpe und die Görwihler Hotzenblitzer. Nächsten Montag, 4. März, gibt es in Görwihl eine Demo für oder gegen den Göxit, auch Güxit genannt. Beginn: 14 Uhr: Ort: Marktplatz Görwihl. Närrische Kleidung ist Pflicht.