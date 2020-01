von Werner Probst

Görwihl-Engelschwand – Ehrungen, Ergebnisse und Berichte standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Vorderwälderzuchtvereins Südlicher Schwarzwald am gestrigen Freitag im Gasthaus „Engel“ in Engelschwand. Spitzenreiter bei der durchschnittlichen Betriebsleistung war Lothar Ebner aus Höchenschwand mit 7.575 Kilogramm, gefolgt von Thomas Huber Görwihl mit 7.104 Kilogramm und Markus Maier Görwihl mit 6.738 Kilogramm.

Die beste Jahresleistung bei den Kühen hatte mit 11.879 Kilogramm die Kuh Sarika des Züchters Lothar Ebner aus Höchenschwand. Bei der Literleistung der Kühe belegte er auch die nächsten sieben Plätze gefolgt von der Kuh Paula des Züchters Thomas Huber aus Görwihl, dessen Kuh Soraya jedoch mit 5,1 Prozent die fettreichste Milch produzierte. Vorsitzender Daniel Dreher und Schriftführer Jürgen Thoma berichteten über die zahlreichen Aktiviäten des Vereins im Berichtsjahr und Kassierer Gerhard Hilpert konnte über eine gute Kassenlage berichten. Keine Einwände gab es zu den Berichten, so dass Bürgermeisterstellvertreter Roland Mutter die Entlastung des Vorstandes vornahm und die Grüße der Gemeinde Görwihl überbrachte. „Es ist eine tolle Arbeit die ihr macht und dies bei immer härter werdenden Bedingungen“, sagte Mutter und wünschte den Betrieben eine weitere erfolgreiche Arbeit. In der weiteren Folge berichtete der Zuchtleiter der Vorderwälder Rasse, Franz Maus vom Landwirtschaftsamt, über die neuesten Entwicklungen. So sei er mit der Vorderwälder Rasse durchaus zufrieden. Sorge bereitet derzeit die Blauzungenkrankheit, die bislang jedoch nicht nach Deutschland vorgedrungen sei. Eine Impfung sei bislang nicht vorgeschrieben, sie geschehe immer noch auf freiwilliger Basis. Eine breite Diskussion gab es über die Tiertransporte bei heißen Temperaturen. Bei Temperaturen über 30 Grad dürfen keine Tiertransporte durchgeführt werden.

Andreas Hummel von der Firma Schwarzwaldmilch berichtete über die derzeitigen Situation am Milchmarkt. Weiterhin gestiegen sei die Vermarktung von Biomilch und diese sei auch weiterhin steigend. Insgesamt sei die Milchanlieferung im letzten Jahr jedoch leicht gefallen.

In der weiteren Folge des Tages kam ein Bericht des Zuchtleiters zur Vorderwälderrasse, so auch die Entwicklung in Milch und Fleisch. Ein Marktbericht, Ergebnisse aus dem Zuchtgeschehen, untermalt mit Bildern und Ergebnisse aus der Leistungsprüfung rundeten das Programm ab, das bis in die Nachmittagsstunden dauerte.