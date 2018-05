Görwihl Von Fake-News bis zum Smartphone: Vortrag über Digitalisierung stößt auf großes Interesse

Welche Risiken und Auswirkungen hat die Digitalisierung auf die Gesellschaft? Wie muss man Fake-News einschätzen? Und was können Drohnen heute schon alles erledigen? Diesen und anderen Fragen ging Pressemanager Gerhard Krug im Bürgersaal Strittmatt nach.

Auf Einladung des Gewerbekreises Görwihl hielt Gerhard Krug am Mittwochabend im Bürgersaal Strittmatt einen Fachvortrag zum Thema "Digitalisierung – was ist das?" Die Resonanz war unerwartet groß, die vorgesehene Bestuhlung musste erheblich erweitert werden.

"Breitband kommt", meinte Herbert Böhler in seiner Begrüßung, aber im Grunde sei man sich der Chancen, Risiken und Auswirkungen der Digitalisierung gar nicht bewusst. Der in Oberwihl ansässige Krug habe sich mit seiner Firma "Afinion Innovations" bereits Jahre vor Amazons "Alexa" als Experte für sprachgesteuerte Maschinen ausgewiesen und werde die zwei Seiten der Medaille "Digitalisierung" fachmännisch beleuchten.

Der immer wieder anschaulich mit kurzen Videos bestückte Vortrag ging zunächst von den Fakten aus, wie sie sich innerhalb der Generation der "Digital Natives", also derer, die mit der digitalen Welt aufgewachsen sind, darstellen. Über 90 Prozent kaufen online ein, knapp die Hälfte nutzt bereits Online-Banking und jedes dritte Foto ist ein Selfie. Dank der ständig kleiner werdenden Sensoren vermischen sich Maschinen- und Menschengesellschaft immer mehr, der Computer wird Teil des Lebens.

Krug informierte über neue Entwicklungen wie die Drohne als Minihubschrauber, der auch in unwegsamem Gelände das Gleichgewicht halten kann oder Fahrzeuge, die dafür sorgen, dass nicht mehr der Packer durch das Lager wandern muss, sondern die das Lager zu ihm bringen. Roboter werden entwickelt, die selbständig in Katastropheneinsätze geschickt werden können, aber auch Minidrohnen, die im Schwarm aufbrechen, vollautomatisch in den Krieg gehen, sich per Gesichtserkennung ihr Ziel individuell aussuchen und ausschalten – eine Entwicklung, die – gelinde gesagt – Frösteln erzeugt. Die positive Kehrseite dieser Entwicklung sind Roboter wie "Pepper", die aufgrund der Wahrnehmung ihrer Sensoren und dem Vergleich mit ihren gespeicherten Datenlisten beispielsweise errechnen, ob sie einen Menschen trösten sollten.

"In naher Zukunft wird es Roboter geben, die selbsttätig jäten", erklärte Krug. Das mache zweifelhafte Unkrautvernichtungsmittel komplett überflüssig. Aber sobald die Sensoren in der Lage seien, mit der Haptik von Stoff klarzukommen, würden auch Millionen von Nähern ihren Job verlieren in Ländern, die vollkommen auf diesen Wirtschaftszweig angewiesen sind. Man müsse sich darüber klar werden, dass die Maschine immer näher an den Menschen herankomme, Maschinen auch untereinander kommunizieren, und weiter, dass für jede Maschine, jedes Gebäude, aber auch für jeden Menschen zukünftig ein digitaler Zwilling existieren werde.

Auch Fake-News sind ein Problem, dazu reicht schon die Fehlinterpretation eines ins Netz gestellten Fotos. Studien sagen, dass 2022 mehr falsche Informationen im Umlauf sein werden als wahre. Durch die sukzessive Abschaffung des Bargeldes wird das Finanzgebaren immer durchsichtiger, für jede Ausgabe gibt es eine registrierte Buchung. Das Backoffice übernimmt die Auswertung. Unweigerlich wird sich die Frage stellen: Wem gehören all diese Daten? Fazit: Daten sind alles – für den Fortschritt, aber auch für die Kontrolle. Breitbandausbau bringt Vorteile, die Zukunft wird nicht ohne ihn denkbar sein – Stichwörter hierzu wären etwa Haustechnikservice oder E-Doktor – aber wie alles im Leben hat auch er zwei Seiten: Es kommt immer darauf an, was man daraus macht.