Mit einer Intensivwoche hat sich der Tennis-Club Hotzenwald Görwihl (TCH) zum ersten Mal am Hotzenwälder Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche beteiligt. Von Montag bis Freitag bekam der Nachwuchs die Gelegenheit, den beliebten, aber anspruchsvollen Ballsport kennen zu lernen. 16 Kinder ab 6 Jahren übten unter fachmännischer Leitung von Jugendwart Torben Soehnle, Jugendtrainer Marco Oelschlägel und dessen Bruder Axel den richtigen Umgang mit Ball und Schläger. Die Woche war so gestaltet, dass am Freitag, dem Abschlusstag, ein kleines Turnier ausgetragen wurde.

In vier Gruppen aufgeteilt, lernten die Kinder alles über Vor- und Rückhand sowie Volley. Auch Schnelligkeit, Reaktion und Gleichgewicht galt die Aufmerksamkeit. Auf jedem Platz auf der Anlage des Tennisclubs war ein anderes Thema im Fokus, so dass am Ende der Woche jedes Kind von allem etwas gemacht hat. „Sie sind sehr diszipliniert und machen voll mit“, berichtete Torben Soehnle. Zu Beginn der Woche mussten die Teilnehmer sich einem Fitnesstest unterziehen. Dieser wurde am Freitag wiederholt, so dass festgestellt werden konnte, ob es Fortschritte gab. In den kurzen Pausen gaben die Gastgeber täglich Getränke und Snacks aus.

Zum Abschluss nach dem Turnier wurde gegrillt. Klarer Fall für alle: Das Mitmachen hat sich voll gelohnt, die Kinder waren mit Begeisterung bei der Sache und lernten die Grundtechniken von Tennis. Weshalb der Tennisclub nächstes Jahr wieder am Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche dabei sein will.