Im Görwihler Gemeinderat zeichnen sich etliche Veränderungen ab. Vier Monate vor der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 steht fest, dass vier Mitglieder des Gremiums nicht mehr kandidieren werden. Von den Freien Wählern ist dies Roland Lauber, seit 30 Jahren – was sechs Amtsperioden entspricht – als Gemeinderat tätig. "Ich werde jetzt 72 und möchte mich nicht im Sarg aus dem Rathaus tragen lassen", erklärt er scherzhaft auf Anfrage dieser Zeitung. Lauber will sich künftig mehr Zeit für seine Familie nehmen, sagt er.

Ein Stühlerücken wird es bei der CDU geben. Dort wollen mit Guido Gerspach, Matthias Schauer und Haymo Brugger gleich drei Räte nicht mehr kandidieren. An der letzten Kommunalwahl 2014 erstmals gewählt, möchten sie unisono den Fokus künftig verstärkt auf Beruf und Familie richten. Für Guido Gerspach ist die "zeitintensive Arbeit im Gemeinderat" nicht mehr mit seinem Beruf vereinbar. Ähnlich Matthias Schauer: "Ich brauche die ganze Kraft in meiner Firma."

Noch ungewiss ist die Kandidatur von Roland Mutter und Susanne Köstlin (Grüne). Die Beiden wollen zuerst eine Sitzung des Grünen-Ortsverbandes Hotzenwald Ende Januar abwarten, ehe sie sich entscheiden, erklärt Mutter. Offen ist nach derzeitigem Stand außerdem, ob Matthias Eschbach (CDU) und Christian Denz (Freie Wähler) sich wieder bewerben werden. Alle anderen Gemeinderäte hingegen sind für eine erneute Kandidatur bereit. Bei der CDU sind dies Peter Keck ("Ich probier's wieder"), Norbert Lüttin und Franz Eckert, bei den Freien Wählern Eva Rippel, Claudia Huber und Herbert Nägele.

Die Kandidatensuche der drei derzeit im Gemeinderat vertretenen Fraktionen läuft seit rund drei Monaten auf Hochtouren. Allerdings: Eine leichte Aufgabe scheint es nicht zu sein, geeignete Bewerber zu finden. "Das Interesse an dem Amt hat in den letzten Jahr abgenommen", stellt Norbert Lüttin, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Görwihl, fest. Und: "Das ehrenamtliche Engagement ist rückläufig", so Lüttin, der dennoch zuversichtlich ist, die 14 Listenplätze belegen zu können.

Ähnlich sieht es Herbert Nägele, Vorsitzender der Freien Wähler Görwihl: "Es ist schwierig geworden", lautet sein Fazit. "Wenn man es richtig macht, ist die Arbeit im Gemeinderat aufwendiger als auch schon." An der letzten Gemeinderatswahl belegten die Freien Wähler alle 14 Listenplätze. "Hoffentlich gelingt es uns wieder", so Nägele. Die Nominierungsversammlung der Freien Wähler ist voraussichtlich am 25. Februar.