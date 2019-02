Anzeige Nachtumzug Görwihl : Ein schaurig-schönes Spektakel

Görwihl (psc) Die närrische Hotzenwaldmetropole Görwihl kommt am Samstag, 9 Februar, erstmals richtig in Fahrt. Denn die Görwihler Hotzenblitz-Zunft lädt zum 20 Mal zum Nachtumzug ein – ein kleines Jubiläum also, zu dem die Gastgeber verdientermaßen dick auftragen.