von Werner Probst

Mit einem weitgehend veränderten Vorstandsteam geht der Musikverein Oberwihl in die nächsten zwei Vereinsjahre. So wird künftig Jasmin Kaiser den Verein als Vorsitzende führen, sie löste Stefanie Strittmatter ab, die während 14 Jahren den Vorsitz inne hatte und ebenso nicht mehr kandidierte, wie ihre Stellvertreterin Claudia Baier, die dieses Amt auch 14 Jahre inne hatte. „Es war eine Freude, 14 Jahre als Vorsitzende die Zeit mit Euch zu verbringen, sagte die scheidende Vorsitzende.

Künftig zwei Stellvertreter

In der Hauptversammlung am Mittwoch im Probelokal in Oberwihl wurden Simon Humburger und Pierre Winkler zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Somit werden künftig zwei stellvertretende Vorsitzende im Vorstand tätig sein. Als Schriftführerin wird Martina Siegwart fungieren, sie löste Jasmin Kaiser ab. Carina Walenciak wird weiterhin die Kasse verwalten. Als Beisitzer werden Claudia Jehle, Ramona Labatzke, Marion Mutter und Bettina Schlachter dem Vorstand angehören. Über ein ereignisreiches Vereinsjahr konnte in der Hauptversammlung berichtet werden. Zu den erfreulichsten Punkten gehörte die Verpflichtung des neuen Dirigenten Robert Sägesser, der bereits das Weihnachtskonzert leitete, das eines der Höhepunke im Vereinsjahr war. Bei mehreren Musikfesten war die Kapelle mit von der Partie. Vom 23. bis 25 Juni wurde das eigene gelungene Musikfest veranstaltet und im Juli eine gelungene Registierungsaktion für die an Leukämie erkrankte Klarinettistin Julia gemacht. Auch bei mehreren kirchlichen Festen war die Kapelle mit von der Partie und verschönerte zwei Hochzeiten. Kassiererin Carina Walenciak konnte über einen guten Kassenbestand berichten, während Melanie Frank von den vielfältigen Aktivitäten berichte, die unternommen wurden, um neue Zöglinge zu gewinnen.

Präsente für die besten Probenbesucher

Zufrieden war man auch mit dem Probenbesuch. Präsente gab es für die besten Probenbesucher Bernd Kaltenbach und Monika Mettenberger, die in keiner Probe fehlten. Ausgezeichnet wurden auch Julia Morath und Anika Bächle, die seit 20 Jahren im Verein sind. Pierre Winkler und Simon Humburger gehören seit 15 Jahren dem Musikverein an. Dirigent Robert Sägesser sagte, dass es für ihn bislang faszinierend gewesen sei, beim Oberwihler Musikverein den Taktstock zu führen. In seinen 45 Jahren aktiver Dirigententätigkeit habe er noch nie so viele Frauen in einer Blasmusikkapelle gehabt. Es sei richtig faszinierend gewesen. Viel lobende Worte hatte auch Bürgermeister Carsten Quednow für die konstruktive Zusammenarbeit parat. Er hoffe dass dies auch im kommenden Jahr so sei, sagte der Rathauschef. Über die Ehrungen des Vereins werden wir noch berichten.

