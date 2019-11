Görwihl (psc) Ein traditionsreiches und innovatives Geschäft hat sich neu erfunden: Aus Elektro Eckert ist Eckert Elektro & mehr geworden. Vorausgegangen sind ein Umbau und eine Erweiterung der Geschäftsräume in zentraler Lage an der Hauptstraße in Görwihl.

Auf nun 160 Quadratmeter Ladenfläche befindet sich ein Sortiment, das sich sehen lassen kann und das kaum Wünsche offen lässt. Denn zusätzlich zur Postagentur bietet die Familie Eckert wie bisher Elektroartikel von Leuchtmitteln, Lampen, Küchengeräten bis hin zu Batterien jetzt auch Spielwaren, Dekorationsartikel sowie viele Kleinigkeiten und Geschenke an. Zu Letzteren gehören T-Shirts der Marke Black Bonnie aus Gutach oder Kaffeetassen mit Schwarzwaldmotiven sowie eine kleine Schwarzwaldecke und kultige Gemälde. Abgerundet wird das Sortiment mit Schreibwaren und einer kleinen, aber feinen Auswahl an Steinschmuck vom Steinladen Attilio aus Waldshut.

Neben der Postagentur, die 16 Jahre lang seit 2003 von Helga Eckert geführt worden ist, betreut das Geschäft seit Februar 2019 eine vom Modehaus Mutter übernommene Textilreinigungsannahme. Somit hat Eckert Elektro & mehr den Dienstleistungssektor erheblich erweitert. Zugleich sträubt sich die Geschäftsfamilie gegen den vor allem im ländlichen Raum grassierenden Einzelhandelsrückgang. „Wir wehren uns gegen das Ladensterben“, lautet denn auch ihr Credo. Klar ist: Für Görwihl stellen die neuen Geschäftsräume von Eckert Elektro & mehr eine Bereicherung dar.

Umbau und Erweiterung des Geschäfts gehen mit einem Generationswechsel einher. Helga Eckert wird künftig kürzer treten. Dafür übernimmt ihre Schwiegertochter Andrea Eckert, bislang als Aushilfe tätig, Postagentur und Ladengeschäft. Helga Eckert wird sie dabei noch unterstützen. Mit dabei sind weiterhin Heinrich Schmidt und Julian Böhler. Unverändert bleibt das Tätigkeitsfeld von Elektrotechnikermeister Matthias Eckert, Geschäftsinhaber seit 2011. Als einer der ersten in der Region, der auf Photovoltaikanlagen gesetzt hat, führt er diesen Sektor fort. Elektroinstallationen bleiben also fester Bestandteil des Geschäfts.

Zur Geschichte

Eckert Elektro & mehr wurde 1974 als Elektro Eckert von Reinhold und Helga Eckert gegründet. Das Geschäft befand sich zuerst in Strittmatt. 1975 erfolgte der Umzug nach Görwihl, seit 1983 befindet es sich am heutigen Standort. Am Martinimarkt am Samstag, 9. November, besteht die Möglichkeit, die neu gestalteten Geschäftsräume zu besichtigen und mit einem Glas Sekt anzustoßen.