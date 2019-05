von kss

Eine ansehnliche Zahl an Bürgern war zur Vorstellung des vom Vorsitzenden des Görwihler Schwarzwaldvereins, Harald Scheuble, verfassten Buch über die Kleindenkmäler in den Sitzungssaal des Rathauses gekommen. Bürgermeister Carsten Quednow als Hausherr begrüßte alle Anwesenden, Fritz Rüd, stellvertretender Vorsitzender des Schwarzwaldvereins Görwihl, übernahm die Moderation der verschiedenen Grußworte und Georg Keller, Präsident des Schwarzwaldvereins, ehemaliger Amtskollege von Altbürgermeister Scheuble und Autor des Buches über die Rickenbacher Kleindenkmale, stellte das Buch für den erkrankten Herausgeber detailliert vor. Georg Keller erläuterte zunächst, wie es ursprünglich überhaupt dazu kam, in jahrelanger minutiöser Kleinarbeit alle auffindbaren Kleindenkmäler zu katalogisieren.

Im November 2000 habe unter anderen auch der Schwarzwaldverein mit dem Landesdenkmalamt einen Vertrag zur Katalogisierung der Kleindenkmäler abgeschlossen mit dem Ziel, diese verstärkt ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen, um so ihre als dringend notwendig erachtete Sicherung zu gewährleisten. Alle Standorte sollten dabei in ein Kartenwerk Eingang finden und bei zukünftigen Projekten entsprechend berücksichtigt werden, damit kein Kleindenkmal aus Unkenntnis oder Unbedachtsamkeit verschwindet. Keller kündigte an, dass das Landesdenkmalamt nun auch tatsächlich noch im Juli 2019 die Erfassungsunterlagen in digitalisierter Form an die Gemeinden zurückzuleiten plant.

„Ausgezeichnete Rechechearbeit“

Harald Scheuble habe seit 2001 ausgezeichnete Recherchearbeit geleistet. Die Kommentare stammen ebenfalls von ihm selbst oder von Paul Eisenbeis, Edelgard Romacker hat das Lektorat übernommen. Görwihl habe eine ganze Reihe respektabler großer alter Wegkreuze aufzuweisen, Steinkreuze aus dem heimischen Granit seien unter den Denkmalen, auch handwerklich kunstvoll geschmiedete oder liebevoll gestaltete Holzkreuze. Sie seien im Gedenken an tragische, aber auch an freudige Ereignisse entstanden, wie etwa die Gedenktafeln für die Flurbereinigung. Zwölf der aufgefundenen Denkmale wurden inzwischen vom Schwarzwaldverein Görwihl restauriert. Man spreche nicht umsonst von „Denk-mal“, meinte Keller, denn die Denkmäler seien nicht nur Teil der Kultur- und Heimatgeschichte, sondern auch Ausdruck des Glaubens der Vorfahren. Er wünsche dem Buch, dass es gelesen werde und in jeder Familie einen Ehrenplatz erhalte.

Fritz Rüd als stellvertretendem Vorsitzenden des Schwarzwaldvereins Görwihl oblag es, die Moderation der verschiedenen Grußworte bei dieser Buchvorstellung zu übernehmen. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Klaus Nieke, als Vertreter des Landratsamts nach Görwihl gekommen, meinte, das Buch sei ein hervorragender Anlass, wieder einmal auf die vielen Wegkreuze aufmerksam zu werden, die etwa auch er auf seinem Weg von Waldshut nach Görwihl passiert habe, und damit „Denk-mal“ auch mit Dankbarkeit zu verbinden. Roland Schöttle vom Naturpark Südschwarzwald, der Fördermittel für das Buch bereitgestellt hat, erklärte, der Landschaft würde ohne die Zeitstempel, die mit den Kleindenkmalen darin verankert sind, etwas fehlen, und Pfarrer Bernhard Stahlberger erinnerte daran, dass das Kreuz zugleich Leidens- und Auferstehungszeichen sei und damit Orientierungshilfe für die Zukunft.

Unterstützung für Hilfsprojekte

Im Anschluss an die Vorstellung konnte das Buch auch erworben werden. Gleichzeitig bestand die Möglichkeit, für die beiden Hilfsprojekte von Pater Kristudas im indischen Kerala und für die „Schule Haiti„ von Regina Matt aus Segeten zu spenden. Der Schwarzwaldverein Görwihl wird das Buch in Rahmen des Naturparkmarktes am 12. Mai in Görwihl ebenfalls zum Verkauf anbieten.