Görwihl Viel Lob für Sänger der Hotzenwald-Bauernkapelle

Der Vorstand der Hotzenwald-Bauernkapelle wurde bei den Wahlen der jüngsten Hauptversammlung bestätigt. 18 Zöglinge sind derzeit in der Ausbildungsgemeinschaft. Der Verein konnte auf ein Jahr mit vielen Anlässen zurückblicken.

Mit einem unveränderten Vorstandsteam geht die Hotzenwald-Bauernkapelle Görwihl in die nächsten beiden Vereinsjahre. Alexander Mutter, der vor einem Jahr die Vereinsführung übernahm, wird nun weitere zwei Jahre den Verein führen. Weiter werden dem Vorstandsteam Alexander Gerspach (stellvertretender Vorsitzender), Karin Maier (Schriftführerin), Karin Langer (Protokollführerin) und Stefanie Gerspacher als Kassiererin angehören. Das Vorstandsteam ergänzen als Vertreter der Jungbläser Alisa Albiez und Benedikt Mutter und als Beisitzer Christian Kaiser und Franziska Schmidle.

In der Hauptversammlung der Hotzenwald-Bauernkapelle am Samstagabend im Vereinsheim waren viel lobende Worte zu hören. Ganz besonders über den neuen Dirigenten Paul Mutter aus Riedern am Wald, der auch die Stadtmusik St. Blasien musikalisch leitet und so richtig zur Kapelle passe. Auch für die Zöglingsausbilderinnen Franziska Schmidle und Dagmar Keck kamen Dankesworte. Sie würden keine Mühen scheuen, die Jugend für die Blasmusik zu begeistern und entsprechend auszubilden. 18 Zöglinge seien derzeit in der Ausbildungsgemeinschaft.

Über ein Jahr mit vielen Anlässen konnte Protokollführerin Rita Langer berichten. In ihrem über halbstündigem Vortrag berichtete sie über die zahlreihen Auftritte bei kirchlichen und weltlichen Feiern und Festen. Höhepunkt im Vereinsjahr war das Jahreskonzert am 1. April in der gutbesetzten Hotzenwaldhalle, wo die Kapelle nicht nur eine musikalische Reise nach Italien unternahm, sondern die Besucher auch kulinarisch auf das Land eingestimmt wurden. Viele musikalische Auftritte in Görwihl bereicherten zahlreiche Feste.

So spielte man am Weißen Sonntag, Fronleichnam und Patrozinium, aber auch bei vielen Festen in der Umgebung. Beim Görwihler Erntedankfest war die Bauernkapelle auch Ausrichter, wie auch beim Görwihler Weihnachtsmarkt. Zu den Höhepunkten zählte aber auch der Ausflug an den Kaiserstuhl.

Derzeit gehören 45 Aktive dem Orchester an. Vier Austritten standen acht Neue gegenüber. Besser als im Vorjahr war im letzten Jahr der Probenbesuch. Er konnte von 70 auf 72 Prozent gesteigert werden. Beste Probenbesucher waren Pauline und Christian Maier.

Kassiererin Stefanie Gerspacher berichtete über die finanzielle Lage des Vereins, ehe Bürgermeisterstellvertreter Herbert Nägele die Grüße der Gemeinde überbrachte und dem Verein für seine vielen Auftritte dankte und besonders die Jugendarbeit lobte.

Vorsitzender Alexander Mutter, der auch als Vizedirigent fungiert, gab die anstehenden Termine bekannt. So wird die Kapelle am Samstag, 17. März, in der Hotzenwaldhalle mit dem Jahreskonzert aufwarten und bei zahlreichen Festen und Feiern mitwirken. Alles versuchen wird der Verein auch, dass der Erntedankfestumzug in Görwihler reichhaltiger wird, während die Organisation des Weihnachtsmarktes nicht mehr gemacht wird.

Die Hotzenwald-Bauernkapelle hat derzeit 45 Mitglieder und 18 Zöglinge. Vorsitzender ist Alexander Mutter, Im Moos 14 in Görwihl. Telefon 07754/243. Weitere Infos im Internet: www.hotzenwald-bauernkapelle.de