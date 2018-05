Görwihl Verein für Nachbarschaftshilfe Hotzenwald setzt sich für osteuropäische Pflegekräfte ein

Die Soziale Börse, der Verein für Nachbarschaftshilfe Hotzenwald, will den Austausch zwischen osteuropäischen Pflegekräften und den Menschen vor Ort durch monatliche Treffen stärken.

Sie sind die guten Helferinnen, die hierzulande Familien unterstützen und entlasten: Pflegerinnen aus überwiegend osteuropäischen Ländern, welche in Deutschland pflegebedürftige Senioren umsorgen. Dieser Trend ist nicht neu und dementsprechend auch in der hiesigen Region längst angekommen.

Um den Austausch zwischen den Pflegekräften selbst und den Menschen vor Ort zu stärken, hat die Soziale Börse, der Verein für Nachbarschaftshilfe Hotzenwald, ein neues Projekt ins Leben gerufen. Angeregt durch ein ähnliches Projekt am Bodensee, soll für die Pflegerinnen durch monatliche Treffen im Strittmatter Pfarrhaus ein besseres Miteinander geschaffen werden. "Die Idee war es Leute zusammenzuführen, deshalb wollten wir die Initiative starten", erklärt die ehrenamtliche Mitinitiatorin Claudia Huber von der Sozialen Börse.

Am vergangenen Samstag fand bereits das dritte dieser Treffen statt, die bisher immer sehr unterhaltsam und auch aufschlussreich gewesen seien, wie Huber berichtet: "Die Stimmung war immer sehr herzlich und auch freudig, trotz der Kommunikationsprobleme." So waren die Sprachbarrieren auch beim jüngsten Treffen nicht immer leicht zu umgehen, aber bezwingbar. Zur Vorstellungsrunde hatte Huber zum besseren Verständnis eigens zweisprachige Tafeln angefertigt – einmal auf Deutsch, einmal auf Polnisch. Auch die Flyer zu den Treffen gibt es in beiden Sprachen, denn die polnische Herkunft sei unter den Pflegekräften die dominanteste, wie Huber weiß. "Beim unserem vergangenen Treffen im April hatten wir drei Nationalitäten vertreten", erinnert sich Huber, "aber die meisten kommen aus Polen, so wie unsere Gäste heute." Insgesamt sechs Pflegerinnen und drei Ehrenamtliche aus der Region um Strittmatt waren am vergangenen Samstag versammelt. Von der Teilnehmerzahl halte sich die Waage seit Beginn der Treffen bei etwa zehn, wobei die Menge für Huber nicht ausschlaggebend zu sein scheint. Ihr geht es primär um den Austausch. "Ich versuche zurzeit auch mit den Agenturen, welche die Pflegekräfte vermitteln, in Kontakt zu kommen", erläutert sie. Die bisherige Bilanz der Zusammenkünfte kann sie jedenfalls in ihren Bemühungen bestärken, denn die Resonanz ist bis jetzt positiv ausgefallen. "Nach drei Mal kann man natürlich noch nicht so viel sagen", so Huber, fügt aber an: "Wenn sie da waren, hat es den Pflegerinnen gefallen."

Soziale Börse

Die Soziale Börse, der Verein für Nachbarschaftshilfe Hotzenwald, hat sich 2011 gegründet. Derzeit sind 56 Helfer in der Nachbarschaftshilfe tätig. Eines der Projekte ist die Organisation der monatlichen Treffen, zu welchen osteuropäische Pflegekräfte, die sich hier um Pflegebedürftige kümmern, eingeladen sind. Ansprechpartnerinnen für die Treffen sind Claudia Huber (Kontakt: 07754/92 56 54) und Petra König (Kontakt: 07754/61 78).