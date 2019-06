Der Verein „Pferdefreunde Hotzenwald“ richtet am kommenden Wochenende, am 15. und 16. Juni, zum dritten Mal nach 2017 ein Reitturnier auf dem Klausenhof in Niederwihl, Gemeinde Görwihl, aus. Die Vereinsmitglieder sind seit Wochen mit dem Aufbau der Infrastruktur beschäftigt. Nun sind die Vorbereitungen weitgehend abgeschlossen.

Laut Klaus Brunner, Vorsitzender der Pferdefreunde Hotzenwald mit 64 Mitgliedern, liegen rund 250 Anmeldungen vor – „so viele wie noch nie“. Das Reitturnier ist öffentlich. „Wir haben schöne Plätze für die Zuschauer und eine gute Festwirtschaft mit Steak, Wurst, Pommes, Kaffee und Kuchen – es ist alles da“, bewirbt Klaus Brunner die Sportveranstaltung, „der Anlass ist für alle offen“.

Der Parkplatz ist ausgeschildert, der Eintritt ist frei. Das Reitturnier besteht aus Dressur- und Springreiten. Die Dressurprüfungen werden an den Vormittagen von Samstag und Sonntag jeweils ab 9 Uhr, die Springprüfungen an den Nachmittagen bis etwa 17 Uhr durchgeführt. Die jüngsten Reiter dürfen bereits im Alter ab sechs Jahren in der Kategorie „Führzügel„ starten. Sie sind über die Mittagszeiten an der Reihe. Nach oben gibt es keine Altersbegrenzung.

Vor Ort werden Richter die Teilnehmer bewerten. Nach jeder Prüfung wird es die Siegerehrung geben, die ersten drei Platzierten erhalten Medaillen in Gold, Silber und Bronze. Die Punkte, die die Teilnehmer am Turnier schaffen, werden auf dem jeweiligen Reiterkonto vom Dachverband FN (Deutsche Reiterliche Vereinigung) angerechnet. Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) wird vor Ort sein. Die Organisatoren bewerben das Turnier als „Veranstaltung für die ganze Familie“.