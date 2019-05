von sigrid schneider

Auf in den Urlaub, auf zum Lago Maggiore – die großartige Schauspieltruppe der Kolpingsfamilie Rotzingen hat das am vergangenen Wochenende möglich gemacht in zwei schon im Vorfeld ausverkauften Abend-Aufführungen und einer Senioren- und Kindervorführung am Freitagnachmittag des Dreiakters „Nix Amore am Lago Maggiore“. In diesem Erfolgsstück aus der Feder von Bernd Gumbold verwandelte sich die ehemalige Rotzinger Schule ins lauschige Hotel „Amore Mio“, dem Schauplatz des turbulenten Bühnengeschehens, das aus dem Hochdeutschen in heimatliches Alemannisch übersetzt worden ist. Mittendrin Angelo (Adrian Zipfel), der trotz einwandfreiem Hotzedütsch, seine weiblichen Gäste mit einem gebrochenen deutsch-italienischen Singsang zum dahin Schmelzen bringt.

Riskant: Gangster Ritchi (Matthias Kaiser) will seinen Koffer und nimmt die herrschsüchtige Renate (Jutta Eckert) als Geisel. | Bild: Sigrid Schneider

Zweite Heldin ist die naive wie zerstreute Hilde (Teresa Ganter), die ihren Koffer im Zug mit dem des arroganten Gangsters Ritchi (Matthias Kaiser) verwechselt, woraufhin die amüsante und wendungsreiche Geschichte ihre Fahrt aufnimmt – ganz hinreißend und temporeich von den Schauspielern umgesetzt. Eigentlich reist Hilde ja zu ihrer Freundin Bärbel (Kathrin Eckert) ins Hotel „Amore Mio“; denn die will mal mit ihr so richtig einen draufmachen. Kathrin Eckert (ganz Vamp) und Teresa Ganter (ganz Mauerblümchen) könnten in ihren Rollen unterschiedlicher nicht sein und bringen dieses komische Missverhältnis ganz authentisch und selbstverständlich rüber; wen wundert es da, dass ein geplanter Abend mit zwei aufregenden Männern ganz anders als erwartet endet.

BU2:Des ghört mir itte! Hilde (Teresa Ganter) kann nicht fassen was sich in dem vertauschten Koffer alles verbirgt, denn früher hat man mit abgelegter Unterwäsche ganze Fahrräder aufpolieren können – damit ganz sicher nicht. | Bild: Sigrid Schneider

Unangemeldet taucht auch Gangster Ritchi mit seiner Freundin Chantal (Lorena Zipfel) im Hotel auf und führt Übles im Schilde; denn er sucht seinen Koffer in dem er unter anderem eine große Summe Geldes transportiert hatte. Lorena Zipfel brilliert hier als herrlich blonde Chantal, deren Leben sich um Frisör, Boutiquen und Nagelstudios dreht – ein absoluter Männertraum und auf der Bühne auf den Punkt gebracht. Bühnen-Partner Matthias Kaiser als Ritchi gab einen aalglatten, gefährlichen Gangster – herrlich sein Ringen um Fassung angesichts der fehlenden Allgemeinbildung von Chantal, die diese allerdings mit andern Werten wieder wettmacht.

Was? Du hast 40 Paar Schuhe und kein Paar passt zu deinem Kleid? Das ist extrem bitter, tröstet Oskar (Christian Eckert) voller Mitgefühl die am Boden zerstörte Chantal (Lorena Zipfel). | Bild: Sigrid Schneider

Hinzu kommt eine Ameisenplage im Hotel, denen Hotelgast Oskar (Christian Eckert) mutig und entschlossen entgegentritt und sich damit die allergrößte Wertschätzung der temperamentvollen HotelbsitzerinTeresa (Melanie Gerspacher) erwirbt; und: seinen Sohn Hans-Jochen (Ralf Baumgartner) gegen dessen herrschsüchtige Ehefrau Renate (Jutta Eckert) tatkräftig unterstützt. Last but not least führt Polizist Thomas (Martin Eckert) mit ganzem Körper-Einsatz von Hans-Jochen die Geschichte zu einem guten und mehr als überraschenden Ende.

Hysterisch: Vor Ameisen wimmelt es im Hotel“ Amore Mio“ und Renate (Jutta Eckert) flüchtet sich auf einen Terrassenstuhl. Teresa (Melanie Gerspacher) und Hans-Jochen (Ralf Baumgartner sind fassungslos. Bilder: Sigrid Schneider

Nach Aschermittwoch haben die Proben unter der Regie von Ramona Eckert begonnen – erstaunlich wenig Zeit für die Darsteller, die zweieinhalb Stunden das Publikum mitrissen und mit grossem Applaus belohnt wurden.