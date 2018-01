Oberwihl Unter Drogen am Steuer

Die Polizei untersagte einem 18-Jährigen Lenker in Oberwihl die Weiterfahrt, nachdem ein Drogenschnelltest positiv anzeigte.

Oberwihl – Die Polizei hielt am Samstagmorgen gegen 1.20 Uhr in Oberwihl einen Golf an und kontrollierte den 18 Jahre alten Fahrer. Während der Kontrolle fiel den Beamten typische Anzeichen für eine aktuelle Drogenbeeinflussung auf, woraufhin ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde. Dieser zeigte ein positives Ergebnis auf Amphetamin an. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt.