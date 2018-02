Oberwihl Unfall: Autofahrerin kracht gegen einen Stein und erleidet Verletzungen

Zu hohe Geschwindigkeit war nach Angaben der Polizei der Grund für einen Unfall am Sonntagnachmittag. Hierbei kam eine 22-Jährige mit ihrem Auto von der Straße an und krachte gegen einen Stein.

Oberwihl – Eine 22 Jahre alte Frau ist mit ihrem VW Golf am Sonntagnachmittag auf der Landstraße zwischen Oberwihl und Görwihl in einer Kurve von der Straße abgekommen. Laut Einschätzung der Polizei dürfte sie zu schnell gefahren sein. Neben der Straße kollidierte der Golf mit einem Stein. Die Lenkerin wurde zur genaueren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sie zog sich leichte Verletzungen zu, heißt es im Polizeibericht. Ihr Auto wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte bei etwa 8000 Euro liegen.