Hartschwand Truppenstärke bereitet der Feuerwehr Hartschwand Sorgen

Die Feuerwehr-Abteilung Hartschwand wird weiterhin von der bewährten Führung geleitet. Sorgen bereitet Kommandant Roland Strittmatter allerdings die Truppenstärke von elf Mann.

Hartschwand (eck) Auf ein Jahr mit vier Einsätzen, regelmäßiger Probenarbeit und vielen geselligen Anlässen blickt die Feuerwehrabteilung Hartschwand zurück. Unter der Leitung von Roland Strittmatter rückten die Kameraden zur Rettung eines verunglückten Waldarbeiters und zur Bekämpfung von drei Bränden aus. Die Einsätze wurden gemeinsam mit anderen Abteilungen absolviert, das Zusammenspiel wurde in gemeinsam abgehaltenen Proben angeeignet. Mit Sorgen blickt Abteilungsleiter Strittmatter auf die Truppenstärke von nur elf Mann und auf den zunehmenden Altersdurchschnitt.

Neben den genannten Proben und Einsätzen berichtete Michael Büchner als Schriftführer von den Besuchen mehrerer Veranstaltungen. Der 1. Mai Hock war trotz schlechtem Wetter gut besucht, das Kapellenfest brachte nur ein geringes Ergebnis. Als Kassierer wurde Hermann König und als Schriftführer Michael Büchner für weitere zwei Jahre wiedergewählt.

Mit ihrem Ehrenamt halten die Feuerwehrleute das kulturelle Leben aufrecht und erbringen einen großen Dienst an der Bevölkerung, resümierte Bürgermeisterstellvertreter Herbert Nägele. Gesamtkommandant Thomas Mutter berichtete in der Einsatzstatistik der Feuerwehr Görwihl von 26 Einsätzen, davon waren fünf Brände. Er appellierte an die Atemschutzträger, sich um die benötigten Nachweise zu kümmern, damit sie im Ernstfall auch einsatzfähig sind. Thomas Mutter bedankte sich für das Engagement, das die Hartschwander Wehrleute gebracht haben und betonte, dass "Alle gebraucht werden".

In einer regen, zum Teil hitzig geführten Diskussionsrunde zu aktuellen Feuerwehrthemen stand Gesamtkommandant Mutter Rede und Antwort. Thomas Mutter forderte die Abteilung auf, die Proben- und Einsatzarbeit vom dörflichen Vereinsleben zu trennen, da Einsätze nur gemeinsam mit anderen Abteilungen absolviert werden können.

Im laufenden Jahr sind wieder gemeinsame Proben im Ausrückebereich Nord vorgesehen, am 1. Mai grillt die Abteilung Hartschwand wieder am Sägmoos und mit einem Ausflug ins Allgäu wird das Jahresprogramm abgerundet.

Abteilungskommandant der Feuerwehr Hartschwand ist Roland Strittmatter, sein Stellvertreter ist Simon König. Kontakt zu Strittmatter, Telefonnummer 07754/13 98.