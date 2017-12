Engelschwand Trauer um Johann Gerspacher

Der Görwihler Gemeinderat und Biolandwirt aus Engelschwand ist im Alter von nur 61 Jahren verstorben.

In Engelschwand ist am Freitagmorgen unerwartet im Alter von nur 61 Jahren Johann Gerspacher verstorben. Der Qualitätsprüfer und Nebenerwerbslandwirt gehörte seit 2009 dem Görwihler Gemeinderat an und war einer der drei Stellvertreter von Bürgermeister Carsten Quednow.

Der 1956 in Waldshut geborene Gerspacher wuchs in Engelschwand auf, wo er 1976 den elterlichen Hof übernahm. Zuvor hatte er die Metallfachschule besucht und eine Lehre als Werkzeugmacher absolviert. Nach der Heirat seiner Frau Monika wechselte Johann Gerspacher als Landwirt vom Voll- in den Nebenerwerb. In seinem Lehrberuf war er bei verschiedenen Firmen in der Region tätig, zuletzt seit 1998 bei der SLG Kunststoff in Bernau als Qualitätsprüfer.

Der Landwirt Johann Gerspacher setzte sich zusammen mit seiner Frau Monika stets für Umwelt- und Tierschutz ein. Der Hof in Engelschwand wird als Bio-Landwirtschaft betrieben. Er gehörte Anfang der 90er Jahre zu den Pionieren bei der Erzeugergemeinschaft Junges Weiderind und kämpfte gegen die Verwendung von Gentechnik in der Landwirtschaft. Vor fünf Jahren übergaben Johann und Monika Gerspacher den Hof an Sohn Hermann und dessen Frau Eva.

Sein praktisches Engagement für Umwelt- und Tierschutz führte Johann Gerspacher zu den Grünen. Der Verstorbene trug wesentlich dazu bei, dass die Hotzenwald-Grünen heute in Görwihl zwei Gemeinderäte stellen. 2009 zog Gerspacher das erste Mal in den Gemeinderat ein, 2014 wurde er wiedergewählt. Im Gemeinderat ist er einer von drei Bürgermeisterstellvertretern. Johann Gerspachers Stimme am Ratstisch wurde gehört – so wenn er sich für eine bessere Streitkultur in der Gemeinde einsetzte. In seiner Freizeit engagierte sich Johann Gerspacher bis vor kurzem im Sängerbund Frohsinn.

Johann Gerspacher hinterlässt neben seiner Frau Monika drei erwachsene Kinder mit ihren Familien und sieben Enkelkinder. Er wird am Donnerstag, 28. Dezember, um 14.30 Uhr auf dem Friedhof Strittmatt beigesetzt.