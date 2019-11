Görwihl (psc) Am Samstag, 9. November, wird Görwihl zum Marktort. Rund 180 Händler und Vereine präsentieren am Martinimarkt zwischen Hotzenwaldhalle und Marktplatz ein reichhaltiges Waren- und Speisenangebot. Der regional größte Markt hat von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Am Abend veranstaltet die Hotzenwald-Bauernkapelle den Martinitanz mit der Power-Band „X-Plosive“ in der Hotzenwaldhalle. Am Martinimarkt werden viele nützliche und dekorative Waren angeboten. Von Gestecken, Blumen und Textilien bis hin zu Haushaltswaren, Schmuck, Kerzen und Kinderspielwaren ist alles da, was Mann, Frau oder Kind gebrauchen kann. Und natürlich ist das Verpflegungsangebot vielfältig.

Der Markt findet entlang der Haupt- und Kirchstraße, an der Grund- und Hauptschule sowie auf dem Platz vor der Hotzenwaldhalle statt. Parkplätze befinden sich an den Ortseinfahrten. Am Marktaufbau ist der Bauhof der Gemeinde Görwihl beteiligt. Marktmeisterin ist zum zweiten Mal Christina Schrieder, Leiterin der Touristinfo Görwihl.

Die Marktteilnehmer stammen aus ganz Baden-Württemberg und nehmen teils lange Wege auf sich. Auch sind viele heimische Vereine mit eigenen Ständen präsent. Unter anderem betreiben die Feuerwehrabteilung Rotzingen, der Hotzenneunerrat, die Rüßwihler Chrutschlämpezunft, die Hotzenwald-Bauernkapelle sowie die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen eigene Wirtschaften. Mit von der Partie sind auch die Hotzenblitzzunft, das Deutsche Rote Kreuz mit dem Jugendrotkreuz, der Automobilclub Hotzenwald, der EHC Herrischried, die katholische Bücherei, der Tennisclub Görwihl, die Kindergärten Görwihl und Tiefenstein, die Görwihler Kindertrachtengruppe, die Sänger vom „Frohsinn“ am Käsestand, die Hotzenwald-Bauernkapelle und weitere Vereine. Einen eigenen Auftritt hat der Görwihler Hotzenneunerrat gegen 16 Uhr. Dann verkündet der Neunerratspräsident Klaus Flum das künftige Fasnachtsmotto. Die Hotzenblitzzunft steuert die passenden Klänge bei.

Parallel zum Martinimarkt hat das Heimatmuseum Hotzenwald am Samstag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Dann geht das Heimatmuseum in die Winterpause. Im Fokus der vielfältigen Ausstellungen steht die Geschichte und Traditionen der Region, das frühere Wohnen, das Handwerk und Kunsthandwerk sowie die ärztliche Versorgung. Der Förderverein Heimatmuseum Hotzenwald freut sich über regen Besuch.

Martinimarkt

