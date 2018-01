Görwihl Trachtenkapelle Niederwihl startet mit neuen Ideen ins neue Jahr

Hauptversammlung bringt zahlreichen Veränderungen im Vorstand der Trachtenkapelle. Harald Fehr rückt ins Führungstrio auf. Jahreskonzert künftig nicht mehr in der Kirche, sondern wieder in der Hotzenwaldhalle. Dirigent Karlheinz Huber kritisiert schlechten Probenbesuch.

Die Trachtenkapelle Niederwihl startet mit einem teilweise veränderten Vorstand in das neue Jahr. Harald Fehr, bis anfangs 2017 noch Kassierer, übernahm an der Hauptversammlung am Freitag im Gasthaus „Adler“ das Amt des Vorsitzenden für das Musikalische. Er rückte für Jeanette Leisiniger nach, die nach zehn Jahren im Vorstand, davon sechs Jahre als Vorsitzende, kürzertreten möchte. Fehr gehört nun zum Dreier-Team, das zusammen den Vorsitz bildet. Natalie Rünzi bleibt verantwortlich für die Verwaltung, Martin Landis für den Festausschuss. Neu im Vorstand sind die sieben Beisitzer Jessica Schmid, Marie Zietlow, Tatjana Höfler (Team Musikalisches) sowie Timo Schrieder, Dominik Schrieder, Thomas Maise und Felix Baumgartner (Team Festausschuss). Auch der Förderverein der Trachtenkapelle hatte Wahlen. Vorsitzender ist Bruno Köpfler, sein Stellvertreter ist Bernd Schrieder (auch Schriftführer), Kassierer ist Gregor Dannenberger.

Mit 48 Proben und 18 Auftritten, davon neun Auftritte in Kirchen, hatte die Trachtenkapelle ein intensives Jahr. „Wir haben gute Musik gemacht“, blickte Dirigent Karlheinz Huber zurück. Weniger zufrieden war er mit der Präsenz der 47 Musiker. Mit einem Durchschnitt von 70 Prozent, 20 Prozent weniger als vor einem Jahr, lagen sie weit unter Hubers Ansprüchen. „Das geht gar nicht“, fand er. Neben dem Dirigenten gehörten Lothar und Jessica Schmid, Gregor und Isabell Dannenberger sowie Bernd und Matthias Schrieder zu den besten Proben- und Auftrittsbesuchern. Lothar Schmid fehlte an keiner Probe und nur an einem Auftritt.

Das neue Jahr bringt ein paar Änderungen mit sich. Zum ersten Mal seit 2015 will die Trachtenkapelle ihr Jahreskonzert wieder in der Hotzenwaldhalle aufführen. Das Konzept „Konzert in der Kirche“ habe sich die ersten zwei Jahre bewährt, erklärte Karlheinz Huber, aber beim letzten Mal waren deutlich weniger Besucher als zuvor gekommen. Jetzt will Huber „ein komplett anderes Konzert, nicht ganz schwer, aber mit extrem vielen Stücken“ auf die Bühne der Hotzenwaldhalle bringen. Der Termin: Samstag, 21. April. Danach folgen die Auftritte auswärts – unter anderem an den Ihringer Weintagen anfangs Juni, am Oberwihler Musikfest und am Kantonalen Musikfest im schweizerischen Kaisten. Das Erntedankfest wird voraussichtlich mit einer „Ballermann-Party“ am Freitag, 5. Oktober, eröffnet.

Auf Kommunikation will Natalie Rünzi in puncto Pfarrscheuer mit der Gemeinde Görwihl setzen. „Es sollte ein Gespräch in nächster Zeit geben“, forderte Rünzi. Bürgermeister-Stellvertreter Matthias Eschbach dämpfte die Erwartungen. „In den nächsten drei Jahren ist die Sanierung des Gebäudes nicht vorgesehen“, sagte er, „wir müssen an einer Übergangslösung arbeiten“. Sorge bereitet dem Verein der geplante Verkauf der alten Grundschule, von wo für das Erntedankfest die Strom- und Wasserversorgung hergestellt wird. Diese soll gewährleistet werden, bemerkte Ehrenvorsitzender Franz Maise, „da braucht es die Unterstützung der Gemeinde“. Zumal, so Maise weiter, „es ein Fest für die ganze Gemeinde ist“.

Der Verein

Die Trachtenkapelle Niederwihl hat 47 aktive Musiker. Vorsitzende sind Natalie Rünzi, Martin Landis und Harald Fehr. Vorsitzender des Fördervereins ist Bruno Köpfler (Telefon 07754/200), sein Stellvertreter ist Bernd Schrieder (07754/15 55). Zurzeit befinden sich fünf Zöglinge aus Niederwihl und Rüßwihl in Ausbildung. 2017 absolvierten Alicia Provenzano, Anne-Sophie Maise, Jonas und Kim Fehr das bronzene, Isabell Dannenberger das silberne Leistungsabzeichen. Die Trachtenkapelle im Internet: www.tk-niederwihl.de