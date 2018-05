Görwihl Trachtenkapelle Niederwihl sorgt beim Auftritt für viele Überraschungen

Die Trachtenkapelle Niederwihl bietet ein außergewöhnliches Unterhaltungskonzert in der Hotzenwaldhalle. Der Fokus liegt auf anspruchsvollen Kompositionen traditioneller Blasmusikliteratur.

Eine der wichtigsten Akteurinnen am Unterhaltungskonzert der Trachtenkapelle Niederwihl am Samstag war die Überraschung. Denn anders als sonst, lag den Besuchern in der Görwihler Hotzenwaldhalle kein Programm vor. „Lassen Sie sich überraschen“, empfahl Dirigent Karlheinz Huber dem Publikum.

Der Abend stand unter dem Motto „Happy Sound trifft auf Tradition“. Die Idee hatte sich nach dem Besuch eines James-Last-Konzerts herausgeschält. Doch James Last ist nicht die ganze Welt. Diese besteht ja auch noch aus traditioneller Blasmusik wie Marsch oder Polka, was nach Ansicht von Huber ohnehin „das schönste ist“. Außerdem sei die Trachtenkapelle „ausgehungert nach Polka“, weshalb sie mit Herz, Schwung und dem Gassenhauer „Augenblicke“ in den Konzertabend einstieg. In der Folge präsentierte sich das Orchester ganz anders als in den letzten Jahren, die als „Konzerte in der Niederwihler Kirche“ in die Vereinsgeschichte eingingen. Konzertante Blasmusik blieb diesmal außen vor.

Der Fokus lag auf den eingängigen, jedoch nicht minder anspruchsvollen Kompositionen aus der traditionellen Blasmusikliteratur. Das hatte Schmackes, was die Trachtenkapelle vorführte, Tempo und Witz. Den ersten Teil des Konzertabends spielte sie in der Tracht auf. Dabei kamen die einzelnen Register mit Soloeinlagen zum Zug – wie zum Beispiel die „Schlepperband“, also die Bässe, mit Karlheinz Huber, Matthias Schrieder, Lothar Schmid und Gregor Dannenberger im Marsch „The Washington Post“.

Den „Maxglaner“-Marsch mit Balkan-Klängen forcierten die Posaunisten Thomas Maise und Dominik Schrieder, später stand wiederum Maise mit Lukas Dannenberger und Jonas Fehr in der ersten Reihe. Fehr bestritt sein erstes „großes“ Konzert, getraute sich also, mit den gestandenen Mannsbildern im Mittelpunkt zu stehen. Zum ersten Mal dabei waren auch Kim Fehr, Caroline Mutter (Saxophon) und Lea Mutschler (Saxophon, Flöte).

Nach der Pause trat die Trachtenkapelle in anderer Kleidung auf. Die Tracht war aus-, dafür die Abendgarderobe angezogen. Die Musiker präsentierten sich in edlem Schwarz, nur der Dirigent tanzte mit seiner goldglitzernden Weste aus der Reihe.

Auch das Licht war anders – bunter, fröhlicher und gestreut von einer Discokugel. Die Zeit für den „Happy Sound“ war gekommen. Die Trachtenkapelle gab sich beschwingt und lässig, spielte bekannte Melodien von James Last, Glenn Miller oder Christof Walter. Ein rundum gelungener Abend, an dem auch der einzige Geehrte mitwirkte: Bernd Schrieder erhielt für seine 40-jährige Treue zur Trachtenkapelle Niederwihl eine Auszeichnung mit Urkunde. Schrieder hatte im Alter von elf Jahren an Trompete und Flügelhorn zu spielen begonnen. Seither hat er über 2000 Musikproben und rund 800 öffentliche Auftritte absolviert. Außerdem übernahm er Verantwortung im Vorstand der Trachtenkapelle sowie im Förderverein. Karlheinz Huber: „Und das war nur die ersten 40 Jahre.“