Görwihl Tolle Show: Görwihler Fasnachtswieber in Höchstform

Tolle Show: Görwihler Fasnachtswieber in Höchstform

Bissig, frech und schonungslos: Die Görwihler Fasnachtswieber boten bei ihren Veranstaltungen wieder einmal beste Unterhaltung. Dabei zeigte sich: Die Damen haben Augen und Ohren überall

Wenn die Görwihler Fasnachtswieber ihre schönsten Kleider aus dem Schrank holen, und die Federboas fliegen, dann bleibt garantiert kein Auge trocken. Das stellten sie einmal mehr am Wochenende bei der traditionellen Frauenfasnacht unter Beweis. Das von guter Laune überschäumende Programm, bot beste närrische Unterhaltung.

„D' Fasnachtswieber sind uf de Bei“, so schallte es durch das Dorf, viele hörten den Ruf und beschlossen: „Do gömmer mit“. Treffpunkt war wie jedes Jahr der Pfarrsaal, der an beiden Tagen restlos mit prächtig kostümierten Fasnächtlern gefüllt war. Sie erlebten ein erfrischend herzliches und gut gemachtes Bühnenprogramm, gespickt mit vielen Höhepunkten, wofür die Fasnachtswieber mit tosendem Applaus belohnt wurden. Die Fasnachtswieber waren einmal mehr super gut drauf und einfach spitze.

Schonungslos und treffsicher zielten die Akteurinnen auf Geschehnisse aus dem Dorfalltag. Dabei verschonten sie weder allseits bekannte Dorfbewohner, wie eine resolute Apothekerin, einen im Teilruhestand befindlichen Zahnarzt oder den moderne Wege gehenden Pfarrer, sondern sie zeigten auch so einige Marotten, Schwächen und Zipperlein des „starken“ Geschlechts auf und legten genüsslich den Finger in die Wunde des ewigen Zwistes zwischen Görwihl und Rüßwihl. Selbstredend, dass auch der Görwihler Neunerrat, der übrigens mit einer großen Abordnung anwesend war, obwohl er immer mehr am Schrumpfen ist, nicht verschont wurde.

Dabei tauschten die Fasnachtswieber ihre tollen Roben mit allerlei skurrilen Outfits und präsentierten sogar Unterhosen aus Grabschleifen. Zudem schlüpften sie auch immer wieder in Männerklamotten. Herrlich anzuschauen waren die beiden Schaufensterpuppen Lydia Bär und Heidi Amann, die das Dorfleben aus ihrer Sicht erzählten. Die Heiligen drei Könige, alias Ramona Eckert, Natalie Masuch und Julia Werner, ließen die Kirche im Dorf und plauderten so manche lustige Begebenheit aus dem kirchlichen Leben der Gemeinde aus.

Als quirlige Putzfee wirbelte Alexandra Brutsche durch den Fasnachtsabend. Ulrike Mutter und Karin Maier machten es sich als Motorradfahrer in der neuen Görwihler Biker-Kneipe gemütlich. Dabei bekamen die Rüßwihler ordentlich ihr Fett. Petra Maier und Daniela Apel hatten in ihrem Sketch ihre liebe Mühe mit den Marotten der Männer. Dem „Pubertier“ nahmen sich mit viel Gefühl die "leidgeprüften Väter" Katrin Wörner und Johanna Hager an.

Mit dem „Dinner for one“ oder im Görwihler Fall dem „Hotzenhock bei Lilo“ mit Gerlinde Strittmatter, Daniela Apel, Alexandra Brutsche und Petra Maier startete der Abend. Mit einem bunten musikalischen Kaleidoskop, bei dem neben dem leibhaftigen Görwihler Kirchenchor auch etliche regionale und internationale Künstler auftraten, endete schließlich das Programm, bei dem die Akteure den ganzen Abend über die Lacher auf ihrer Seite hatten.

Für den musikalischen Background während den Programmpunkten sorgte in bewährter Manier das Trio "Guet druff".

Die Akteurinnen

Auf der Bühne: Karin Maier, Petra Maier, Lydia Bär, Katrin Wörner, Carola Rippel, Gerlinde Strittmatter, Daniela Apel, Ramona Eckert, Ulrike Mutter, Julia Werner, Natalie Masuch, Johanna Hager, Alexandra Brutsche, Anika Gruß und Heidi Amann. Maske: Carola Rippel. Vorhang und Technik: Anika Gruß.