Diese Aussicht gibt es in letzter Zeit häufig zu genießen – vorausgesetzt, man befindet sich, wie auf diesem Bild, in Strittmatt über dem Nebelmeer.

Im Sonnenschein bei strahlend blauem Himmel kennt die Schönheit keine Grenze. Unter dem Nebel befinden sich der Hochrhein und das Fricktal, am rechten Bildrand ragt der Strihen am Benkerjoch hervor, dahinter sind Eiger, Mönch und Jungfrau, in der Bildmitte die Fiescherhörner zu sehen.