von mdc

Eine sehr positive Mitgliederentwicklung hatte im vergangenen Vereinsjahr der Tennisclub Görwihl. 14 Neumitglieder kamen dazu. „Das ist ein Mitgliederhoch wie vor 20 Jahren“, freute sich Vorsitzender Bernhard Oeschger an der Hauptversammlung im Gasthaus "Kranz" in Schachen. Neben dieser positiven Verkündung standen die Teilneuwahlen im Vordergrund der Versammlung.

Neuer stellvertretender Vorsitzender

Unter der Wahlleitung von Martin Kaiser wurden einzelne Posten neu gewählt und es gab auch die ein oder andere Veränderung. So wurde der Posten des stellvertretenden Vorsitzenden von Sven Jehle neu besetzt. Er löst Dirk Michels im Amt ab. „Du trittst in sehr große Fußstapfen“, so Oeschger. Weiter wurde einstimmig Torben Söhnle als neuer Jugendwart gewählt, der das Amt von Nicole Michels übernimmt und auch Thomas Abele ist neu als Schriftführer, der das Guido Pfeiffer im Amt ablöst. Für weitere zwei Jahre einstimmig bestätigt wurden der Vorsitzende Bernhard Oeschger, der nach dieser Amtszeit dann 20 Jahre im Vorstand ist und Sportwart Edgar Schneider, der nach dieser Amtszeit auf 21 Jahre im Vorstand zurückblicken kann. Für die Zuständigkeit der Getränkeversorgung wurde Heidi Amann in Abwesenheit in ihr bisheriges Amt bestätigt. Ebenfalls in Abwesenheit übernimmt zukünftig Siegfried Amann die Koordination der Arbeitseinsätze von Walter Schmid.

Drei Aktivmannschaften bei Ligaspielen

Wie in den Vorjahren auch war der Verein 2018 mit drei Aktivmannschaften bei den Ligaspielen dabei. Mit der ersten Mannschaft Herren, den Herren 40 und der Damenmannschaft, die alle in der 1. Bezirksklasse spielten. Die erste Mannschaft konnte sich als Tabellen 4. im Mittelfeld behaupten. Die 40er Herrenmannschaft erreichte den 3. Tabellenrang und die Damen in ihrer Klasse den 4. Platz.

In der zweiten Saisonhälfte standen die Vereinsmeisterschaften an, die bei den Damen Anne Baier für sich entscheiden konnte. Bei den Herren wurde Johannes Kaiser Clubmeister und beim Herren Doppel gewannen Martin Kaiser und Sven Jehle. Zum Abschluss der Clubmeisterschaften gab es noch ein Mixed Finale, welches Nelly Ziegler und Siggi Amann für sich entscheiden konnten. Da es nun die Tennishalle in Albbruck nicht mehr gibt, trainieren die Erwachsenen im Winter nun in der Halle in Wehr. Die 14 Kinder und Jugendlichen trainieren in Höchenschwand. Von Sven Jehle wurde am Ende der Antrag gestellt, den Beitrag für nicht geleistete Arbeitsstunden von 6 Euro auf 9 Euro zu erhöhen, damit sie jemanden von außen für die Pflege der Grünanlage beauftragen können, da es in der Vergangenheit nicht ganz rund gelaufen war. Diesem Antrag wurde zugestimmt.